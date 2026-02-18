"Россия может агрессивно отреагировать на что угодно".

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил в интервью телеканалу Polsat News, что он является "большим сторонником вступления Польши в ядерный проект".

Рассуждая о растущей международной нестабильности и неопределенности в сфере безопасности, Навроцкий заявил, что Польше следовало бы начать работу в этом направлении "с соблюдением всех международных норм".

"Мы – государство, находящееся непосредственно у границы вооруженного конфликта. Известно, каково отношение агрессивной, имперской Российской Федерации к Польше", – заявил Навроцкий.

Отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы на возникновение польской ядерной программы, Навроцкий заявил, что "Россия может агрессивно отреагировать на что угодно".

Весной 2025 года предыдущий президент Польши Анджей Дуда призвал США переместить ядерные боеголовки на территорию своей страны в качестве сдерживающего фактора против российской агрессии. В прошлом году Польша подписала договор с Францией, который, по словам премьер-министра Дональда Туска, откроет путь к распространению на Польшу французской системы защиты от ядерных ракет.

10 сентября 2025 года в ходе ночной атаки российской армии по объектам в Украине в воздушное пространство Польши вторглись 19 российских дронов. Оперативное командование Вооруженных сил Польши квалифицировало это как "акт агрессии, который создал реальную угрозу безопасности граждан". На следующий день Польша обратилась к НАТО с просьбой предоставить дополнительные системы ПВО и технологии противодействия дронам.