Во Франции во вторник задержаны девять подозреваемых по делу об убийстве молодого человека правых взглядов, что ещё больше усилило политическую напряжённость в стране, пишет ЛЕТА со ссылкой на AFP.

Прокурор Лиона первоначально сообщил о задержании четырёх подозреваемых, однако позже объявил, что задержаны ещё пятеро.

23-летний Квентин Деранк скончался от тяжёлой черепно-мозговой травмы, полученной в прошлый четверг на митинге против выступления представительницы левой экстремистской партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) и депутата Европейского парламента Римы Хасан в лионском филиале Парижского института политических исследований. Деранк находился среди обеспечивавших порядок, когда на него напала группа левых экстремистов.

На Деранка напали как минимум шесть человек. Шестеро из задержанных подозреваются в участии в его избиении, ещё трое — в соучастии.

Задержаны семь мужчин и две женщины, сообщил источник, добавив, что в ближайшие дни могут быть задержаны и другие лица.

Источник отметил, что среди первых четырёх задержанных был помощник депутата Национального собрания Рафаэля Арно. Арно, представляющий LFI, заявил, что уволит этого сотрудника.

Лидер LFI Жан-Люк Меланшон заявил, что напавшие на Деранка опозорили себя, действуя с очевидным намерением убить. «Когда речь идёт о насилии, будь то защита или нападение (..), не все удары допустимы», — добавил он.

Смерть Деранка расследуется как умышленное убийство и нападение при отягчающих обстоятельствах, сообщила прокуратура.

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в воскресенье обвинил левых экстремистов в убийстве Деранка. Он также обвинил крайне левых политиков, в том числе крупнейшую представленную в парламенте левую экстремистскую партию LFI, в том, что их риторика разжигает насилие.

Антииммиграционная организация «Nemesis», выступающая против насилия в отношении западных женщин, возложила ответственность за убийство Деранка на антифашистскую молодёжную группу «La Jeune Garde» («Молодая гвардия»), среди основателей которой до избрания в парламент был Рафаэль Арно.

«Молодая гвардия», распущенная в июне, отвергла какую-либо причастность к «трагическим событиям».