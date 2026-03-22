Европейская комиссия предложила государствам-членам Европейского союза снизить обязательный целевой показатель заполнения газохранилищ до 80% и шире использовать предусмотренные законодательством гибкие механизмы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена правительствам.

Согласно инициативе, странам будет разрешено отклоняться от целевого уровня на 10 процентных пунктов, а еще на 5 процентных пунктов - в случае неблагоприятной рыночной ситуации. При этом государства должны будут обеспечить выполнение обязательств по заполнению хранилищ до 1 декабря.

В ЕС отмечают, что безопасность газоснабжения остается относительно стабильной благодаря ограниченной зависимости от импорта из регионов конфликта. Кроме того, часть поставок сжиженного природного газа уже была доставлена через Ормузский пролив до обострения ситуации.

В то же время в Евросоюзе предупреждают о возможных рисках для энергетического рынка. Как крупный импортер энергоносителей, ЕС может столкнуться с последствиями в виде высоких и нестабильных цен, что способно повлиять на темпы закачки газа в хранилища.

Также отмечается усиление конкуренции на мировом рынке энергоресурсов, что уже привело к росту цен на газ в Европе и повышению волатильности энергетического сектора.