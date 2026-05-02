Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Фридрих Мерц не смог ответить на вопрос о том, что хорошего он сделал для Германии — зал отреагировал смехом 0 369

В мире
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фридрих Мерц не смог ответить на вопрос о том, что хорошего он сделал для Германии — зал отреагировал смехом
ФОТО: dreamstime

Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в неловкой ситуации на пресс-конференции, не сумев ответить на вопрос о том, что улучшилось для граждан страны за время его работы. Как сообщает Frankfurter Rundschau, реакцией аудитории стал смех. Об этом пишет Frankfurter Rundschau.

Инцидент произошел во время пресс-конференции с участием канцлера.

Фридриху Мерцу был зачитан вопрос от читателя одной из местных газет: «Что стало лучше для граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?».

Как только вопрос прозвучал, в зале поднялся смех.

Канцлер не смог дать прямого ответа. Он лишь заметил, что «для подведения итогов еще слишком рано», и вновь попал под волну смеха аудитории.

Инцидент стал очередным ударом по репутации канцлера на фоне низких рейтингов: по данным опросов INSA, лишь около трети немцев довольны его работой, пищет bb.lv. Ситуация подчёркивает растущую критику в адрес Мерца и усиливает давление на его политический курс.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире
Изображение к статье: С советницей и телохранителем - использование Силиней VIP-зала проверит Генпрокуратура
Политика
Изображение к статье: Получатели продуктовых талонов в США разъезжают на Porsche и Lamborghini
В мире
Изображение к статье: Рижский марафон: нам действительно нужно радоваться тому, что в Ригу съедутся выходцы из Африки?
Спорт
2
Изображение к статье: Не для всех и не для каждого: кому в Риге добавят денег Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: Граудиня и Самойлова вышли в полуфинал турнира «Elite 16»
Спорт
Изображение к статье: Праздник обернулся трагедией: слон устроил погром в храме и насмерть затоптал мужчину Иконка видео
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео