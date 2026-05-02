Канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в неловкой ситуации на пресс-конференции, не сумев ответить на вопрос о том, что улучшилось для граждан страны за время его работы. Как сообщает Frankfurter Rundschau, реакцией аудитории стал смех. Об этом пишет Frankfurter Rundschau.

Инцидент произошел во время пресс-конференции с участием канцлера.

Фридриху Мерцу был зачитан вопрос от читателя одной из местных газет: «Что стало лучше для граждан Германии с тех пор, как вы стали канцлером?».

Как только вопрос прозвучал, в зале поднялся смех.

Канцлер не смог дать прямого ответа. Он лишь заметил, что «для подведения итогов еще слишком рано», и вновь попал под волну смеха аудитории.

Инцидент стал очередным ударом по репутации канцлера на фоне низких рейтингов: по данным опросов INSA, лишь около трети немцев довольны его работой, пищет bb.lv. Ситуация подчёркивает растущую критику в адрес Мерца и усиливает давление на его политический курс.