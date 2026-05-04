Рой дронов с ИИ: Великобритания испытала новое оружие будущего

Дата публикации: 04.05.2026
Великобритания провела испытания автономных дронов c ИИ, способных самостоятельно находить цели и атаковать. Как сообщает The Telegraph, речь идет о технологии «роя», которая может изменить подход к ведению современных войн.

Британские оборонные компании испытали рой автономных дронов с искусственным интеллектом, способных самостоятельно обнаруживать цели и атаковать их. Как пишет The Telegraph, эти испытания демонстрируют стремление Великобритании догнать стремительное развитие военных технологий в российско-украинской войне.

По данным издания The Telegraph, сценарий работы роя предполагает, что два разведывательных дрона вылетают впереди основной группы для поиска целей. После обнаружения техники информация передается оператору, который подтверждает атаку. Затем один из дронов с боеприпасом наносит удар, в то время как остальные продолжают разведку.

Руководитель направления автономных наземных систем компании Applied Intuition Гай Хеннингс Гаар заявил, что именно такой формат ведения войны становится будущим современных армий.

"Это направление, в котором все движется", – сказал он журналистам.

Испытания проходили недалеко от города Аск в графстве Монмутшир. Инженеры наблюдали за работой системы с экранов в грузовике командного пункта. Дроны самостоятельно взлетели, просканировали долину, где были размещены макеты танка и бронетранспортеров, а после подтверждения оператора выполнили условный удар.

Испытания подтверждают, что автономные системы с элементами ИИ всё активнее входят в военную сферу. В ближайшие годы такие технологии могут существенно изменить баланс сил и характер боевых действий.

