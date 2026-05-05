Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал объявленный президентом США проект "Свобода" в Ормузском проливе "проектом тупика" и добавил, что "нет военного решения для политического кризиса". Об этом он сообщил в сети Х.

"События в Ормузе ясно показывают, что нет военного решения для политического кризиса", пишет Арагчи.

Глава МИД Ирана отметил, что переговоры с США продвигаются благодаря "усилиям Пакистана". Также он предостерёг Штаты и ОАЭ от "болота", в которое их могут втянуть "недоброжелатели".

В Тегеране заявили, что Иран будет рассматривать любую попытку Соединённых Штатов вмешаться в ситуацию в Ормузском проливе как нарушение перемирия.

Ранее, Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках проекта "Свобода" задействует эсминцы, более 100 самолётов и 15 000 военных.

Резкие заявления Тегерана усиливают напряжённость вокруг ключевого морского коридора, пишет bb.lv. На фоне наращивания военного присутствия США риск дальнейшей эскалации в регионе остаётся высоким.