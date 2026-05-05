Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава МИД Ирана назвал проект Трампа «Свобода» в Ормузском проливе «проектом тупика» 0 129

В мире
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава МИД Ирана назвал проект Трампа «Свобода» в Ормузском проливе «проектом тупика»

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи назвал проект Трампа "Свобода" в Ормузском проливе "проектом тупика" и и заявил, что военного решения текущего кризиса не существует.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи назвал объявленный президентом США проект "Свобода" в Ормузском проливе "проектом тупика" и добавил, что "нет военного решения для политического кризиса". Об этом он сообщил в сети Х.

"События в Ормузе ясно показывают, что нет военного решения для политического кризиса", пишет Арагчи.

Глава МИД Ирана отметил, что переговоры с США продвигаются благодаря "усилиям Пакистана". Также он предостерёг Штаты и ОАЭ от "болота", в которое их могут втянуть "недоброжелатели".

В Тегеране заявили, что Иран будет рассматривать любую попытку Соединённых Штатов вмешаться в ситуацию в Ормузском проливе как нарушение перемирия.

Ранее, Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что для сопровождения судов через Ормузский пролив в рамках проекта "Свобода" задействует эсминцы, более 100 самолётов и 15 000 военных.

Резкие заявления Тегерана усиливают напряжённость вокруг ключевого морского коридора, пишет bb.lv. На фоне наращивания военного присутствия США риск дальнейшей эскалации в регионе остаётся высоким.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео