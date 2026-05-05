Датская компания Maersk сообщила, что её судно прошло через Ормузский пролив под защитой военных США. На фоне операции CENTCOM напряжённость в регионе резко выросла.

Датская судоходная и логистическая компания Maersk подтвердила, что ее судно прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных, все члены экипажа «в безопасности и невредимы», передает 5 мая «Интерфакс».

По информации Maersk, судно Alliance Fairfax застряло в Персидском заливе с начала войны в феврале, но США «предложили судну возможность выйти из залива под защитой американских военных».

С начала блокады ВМС США перехватили 50 связанных с Ираном торговых судов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«На сегодняшний день 50 коммерческих судов были перенаправлены американскими войсками для обеспечения соблюдения блокады», — говорится в сообщении CENTCOM.

По данным CENTCOM, американские боевые вертолеты уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормузского пролива в ходе операции «Свобода» по выводу торговых судов из Персидского залива.

«Вертолеты Sea Hawk и вертолеты AH-64 Apache армии США были использованы для уничтожения иранских маломерных судов, угрожавших торговому судоходству», — сообщает CENTCOM.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник передает, что США атаковали грузовые суда в Ормузском проливе, пять человек погибли.

CBS News со ссылкой на представителей Пентагона сообщает, что в понедельник два ракетных эсминца ВМС США попали в проливе под интенсивную атаку иранских сил, когда направлялись на выполнение задания в Персидский залив. Иранские силы применили ракеты, беспилотники и быстроходные военные катера против эсминцев USS Truxtun и USS Mason, которые проходили через пролив под прикрытием истребителей и вертолетов огневой поддержки Apache. Ни один из американских кораблей не был поражен, подчеркнул источники.

Для обеспечения блокады США сосредоточили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную военно-морскую группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, 13 ракетных эсминцев и нескольких минных тральщиков.

Ситуация вокруг Ормузского пролива стремительно обостряется: фиксируются атаки, перехваты судов и наращивание военного присутствия, пишет bb.lv. Ключевой торговый маршрут остаётся зоной повышенного риска, что может повлиять на глобальные поставки и безопасность судоходства.