Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Эскалация в Ормузском проливе: Maersk воспользовалась защитой США 1 500

В мире
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эскалация в Ормузском проливе: Maersk воспользовалась защитой США

Датская компания Maersk сообщила, что её судно прошло через Ормузский пролив под защитой военных США. На фоне операции CENTCOM напряжённость в регионе резко выросла.

Датская судоходная и логистическая компания Maersk подтвердила, что ее судно прошло через Ормузский пролив под защитой американских военных, все члены экипажа «в безопасности и невредимы», передает 5 мая «Интерфакс».

По информации Maersk, судно Alliance Fairfax застряло в Персидском заливе с начала войны в феврале, но США «предложили судну возможность выйти из залива под защитой американских военных».

С начала блокады ВМС США перехватили 50 связанных с Ираном торговых судов, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

«На сегодняшний день 50 коммерческих судов были перенаправлены американскими войсками для обеспечения соблюдения блокады», — говорится в сообщении CENTCOM.

По данным CENTCOM, американские боевые вертолеты уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормузского пролива в ходе операции «Свобода» по выводу торговых судов из Персидского залива.

«Вертолеты Sea Hawk и вертолеты AH-64 Apache армии США были использованы для уничтожения иранских маломерных судов, угрожавших торговому судоходству», — сообщает CENTCOM.

Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник передает, что США атаковали грузовые суда в Ормузском проливе, пять человек погибли.

CBS News со ссылкой на представителей Пентагона сообщает, что в понедельник два ракетных эсминца ВМС США попали в проливе под интенсивную атаку иранских сил, когда направлялись на выполнение задания в Персидский залив. Иранские силы применили ракеты, беспилотники и быстроходные военные катера против эсминцев USS Truxtun и USS Mason, которые проходили через пролив под прикрытием истребителей и вертолетов огневой поддержки Apache. Ни один из американских кораблей не был поражен, подчеркнул источники.

Для обеспечения блокады США сосредоточили в Аравийском море к юго-востоку от Ирана мощную военно-морскую группировку в составе двух авианосцев, трех больших десантных кораблей с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту, 13 ракетных эсминцев и нескольких минных тральщиков.

Ситуация вокруг Ормузского пролива стремительно обостряется: фиксируются атаки, перехваты судов и наращивание военного присутствия, пишет bb.lv. Ключевой торговый маршрут остаётся зоной повышенного риска, что может повлиять на глобальные поставки и безопасность судоходства.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео