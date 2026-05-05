Франция и Швеция начали переговоры о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. Как сообщает SVT, стороны рассматривают совместные учения и поддержку военной инфраструктуры.

«Швеция и Франция провели первую встречу по европейскому ядерному сдерживанию. Для Швеции сотрудничество может означать проведение учений и защиту французских самолётов. По словам экспертов, с которыми беседовал SVT, в серой зоне между войной и миром это также может открыть дверь для французского ядерного оружия на шведской земле», — считают эксперты.

Согласно позиции парламента Швеции, в мирное время в стране не может быть ядерного оружия. При этом такая позиция не исключает оказание помощи французским самолётам и совместных учений.

Инициатива отражает стремление европейских стран усилить оборону на фоне растущих угроз. При этом Стокгольм сохраняет ограничение на размещение ядерного оружия в мирное время, оставляя пространство для манёвра в кризисных ситуациях.