Париж и Стокгольм обсуждают роль ядерного оружия в безопасности Европы

В мире
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Франция и Швеция начали переговоры о сотрудничестве в сфере ядерного сдерживания. Как сообщает SVT, стороны рассматривают совместные учения и поддержку военной инфраструктуры.

Париж и Стокгольм намерены сотрудничать в области усиления европейской обороны с помощью ядерного оружия. Об этом сообщило шведское общественное телевидение SVT.

«Швеция и Франция провели первую встречу по европейскому ядерному сдерживанию. Для Швеции сотрудничество может означать проведение учений и защиту французских самолётов. По словам экспертов, с которыми беседовал SVT, в серой зоне между войной и миром это также может открыть дверь для французского ядерного оружия на шведской земле», — считают эксперты.

Согласно позиции парламента Швеции, в мирное время в стране не может быть ядерного оружия. При этом такая позиция не исключает оказание помощи французским самолётам и совместных учений.

Инициатива отражает стремление европейских стран усилить оборону на фоне растущих угроз. При этом Стокгольм сохраняет ограничение на размещение ядерного оружия в мирное время, оставляя пространство для манёвра в кризисных ситуациях.

Светлана Зубова
