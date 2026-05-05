Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Роберт Фицо предложил Зеленскому встречу в Братиславе 0 213

В мире
Дата публикации: 05.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Роберт Фицо предложил Зеленскому встречу в Братиславе

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что переговоры правительств его страны и Украины состоятся в Братиславе или Киеве.

Фицо уже не говорит, что поедет в Киев, вместо этого он предпочитает провести совместные переговоры правительств в Братиславе.

Об этом сообщает Dennik N.

"Мне показалось, что президент Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) был достаточно гибким. Поэтому попробуем организовать переговоры в Братиславе. У меня нет причин делать дешевые жесты", - отметил он.

В то же время в субботу, 2 мая, Фицо после телефонного разговора с Зеленским заявил, что поедет в Киев. "Мы продолжим в формате совместных правительств, при этом будем взаимно посещать столицы наших стран", - подчеркнул премьер Словакии.

До сих пор Фицо избегал визита в Киев. Теперь он говорит, что не хочет спорить о месте переговоров. "Совместные переговоры правительств состоятся в Братиславе или в Киеве", - сказал словацкий политик в Ереване.

Кроме того, Фицо сообщил, что у него с Зеленским "диаметрально противоположные взгляды" касательно войны, нефти и займа.

"Если бы я дольше пообщался с президентом Зеленским, мы бы выяснили, что имеем диаметрально противоположные взгляды. Я имею другое мнение по поводу войны, нефти, а также по поводу того, следует ли предоставлять им займы", - отметил он.

В то же время словацкий премьер добавил, что Словакия и Украина являются соседями, поэтому необходимо работать над автомобильным и железнодорожным сообщением, а также над энергетикой.

"Как и раньше, Словакия не будет поддерживать никаких военных займов и не будет посылать оружие бесплатно. Если кто-то хочет оружие, он может его купить", - подчеркнул Фицо.

Читайте нас также:
Иконка - заглушка для фотографии автора
Светлана Зубова
Все статьи
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1
Изображение к статье: Мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами
Бизнес
Изображение к статье: Что же нам с ними делать? Гражданам России и Беларуси в Латвии принадлежат почти три тысячи компаний Эксклюзив!
Бизнес
3
Изображение к статье: Дождь придёт во второй половине дня: к вечеру осадки накроют почти всю Латвию
Наша Латвия
Изображение к статье: Как вы относитесь к России? Исследователи заглянули в головы латышей и русских Эксклюзив!
Наша Латвия
Изображение к статье: «Единственная мысль была — вытащить ребенка отсюда». В Вентспилсе семья пережила жуткие моменты
ЧП и криминал
Изображение к статье: США заявили об окончании операции «Эпическая ярость»
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео