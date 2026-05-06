Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине средств повышения дальности и точности авиабомб на сумму 373,6 млн долларов. Об этом во вторник, 5 мая, сообщила пресс-служба Госдепартамента. Речь идет об аэродинамических комплектах Joint Direct Attack Munitions - Extended Range (JDAM-ER) - присоединяемых хвостовых частях для бомб, которые повышают дальность их применения на 70-80 км.

По данным Госдепа, Киев обратился к Вашингтону с просьбой о продаже 1532 таких комплектов. В заказ также войдет оборудование для их обслуживания, запасные и ремонтные части, программное обеспечение, услуги по ремонту и обслуживанию, а также логистике. Главным подрядчиком по контракту выступит американская компания Boeing, сообщает DW.

Как отмечает американский портал Military, одобрение Госдепартамента еще не означает, что оружие уже скоро поставят. Впереди — подписание контракта, производство и только затем передача вооружений, пишет bb.lv. Таким образом, речь идёт пока лишь о разрешении на сделку, а не о её фактической реализации.