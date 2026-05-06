Он выехал на встречную полосу намеренно? Выдвигаются версии о трагедии на Видземском шоссе 0 1405

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Он выехал на встречную полосу намеренно? Выдвигаются версии о трагедии на Видземском шоссе
ФОТО: скриншот видео TV3

В начале выходных трагическое ДТП произошло в Гауйенской волости на Видземском шоссе.

Автомобиль Audi лоб в лоб столкнулся с грузовиком. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля — 43-летний мужчина, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После тяжелого столкновения между грузовиком и Audi дорога была полностью перекрыта на несколько часов.

Детали легкового автомобиля были разбросаны по всему шоссе, и уже трудно было понять, что груда металла когда-то представляла собой целую машину. Кабина грузовика также была значительно разбита, что нетипично для столкновения с легковым автомобилем.

Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис обращает внимание на то, что увиденное на месте аварии свидетельствует об огромном превышении скорости со стороны водителя легкового автомобиля. После столкновения машина полностью развалилась на части.

В настоящее время ведется расследование обстоятельств трагической аварии, однако одна из версий допускает, что водитель Audi принял решение выехать на встречную полосу сознательно.

