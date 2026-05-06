Привычка регулярно спать днём может быть не просто следствием усталости. Долгосрочное исследование показало: в зрелом возрасте она может сигнализировать о скрытых проблемах с сердцем и сосудами.

Что может быть приятнее дневного сна? Однако масштабное исследование ученых, продолжавшееся почти 20 лет, показало, что регулярное желание прилечь днем может быть не просто усталостью, а предвестником серьезных проблем со здоровьем.

Что выяснили ученые

Исследователи из Mass General Brigham и Университета Раша проанализировали данные тысячи добровольцев в течение двух десятилетий. Главный вывод: дневной сон сам по себе не является злом, но его структура и регулярность критически важны. Ученые пытались «списать» результаты на бессонницу или хронические болезни испытуемых, однако даже после исключения этих факторов связь между длительным дневным сном и риском смерти осталась неизменной.

Самый разрушительный сон

Оказалось, что не все типы дремоты одинаковы. Самым разрушительным для организма является именно утренний сон (до полудня). У любителей поспать в эти часы шансы на преждевременную смерть на 30% выше, чем у тех, кто выбирает классический короткий отдых после обеда. Каждая лишняя попытка прилечь в течение дня также добавляет 7% к общему риску.

Маркер истощения

Ученые предполагают, что чрезмерная сонливость в зрелом возрасте – самостоятельный маркер истощения. Организм сигнализирует о скрытых воспалительных процессах или атеросклерозе, которые еще не проявляются болью. Это своеобразный «красный флажок», указывающий на то, что сосуды уже не справляются с нагрузкой.

Биологические часы начинают «барахлить»

После 55 лет стабильность внутренних часов (циркадных ритмов) становится жизненно важной. Именно эти внутренние ритмы регулируют кровяное давление и состояние стенок сосудов. Когда биологические часы начинают «барахлить», заставляя человека спать в активную часть дня, создаются идеальные условия для сердечно-сосудистых катастроф – инфарктов и инсультов.

Когда стоит волноваться?

Короткий отдых, по мнению экспертов, днём безопасен, но длительный и частый сон, особенно утром, может быть поводом обратить внимание на здоровье. Эксперты советуют не игнорировать такие сигналы и при необходимости пройти обследование, пишет bb.lv.