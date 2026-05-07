Страны Европейского Союза начали пересматривать новую систему биометрического контроля на границах. Причиной стали значительные задержки и очереди после её запуска.

Об этом сообщает The Sun.

Система EES официально заработала 10 апреля 2026 года и предусматривает обязательное сканирование лица и отпечатков пальцев при пересечении границы. Однако уже в первые дни она вызвала масштабные задержки.

Первой о приостановке биометрических процедур заявила Греция. Там решили вернуться к обычной штамповке паспортов, чтобы снизить нагрузку на пункты пропуска.

Подобную практику применяет и Португалия: в случае больших очередей путешественников пропускают без сканирования. Эксперты прогнозируют, что страна может официально присоединиться к такому подходу.

Изменения готовит и Италия. После инцидента в Милане, когда из 156 пассажиров рейса смогли вылететь лишь 34, власти рассматривают возможность возвращения к проставлению штампов в паспортах.

Отказ от биометрии не считается нарушением правил ЕС. Нормативные акты допускают временную приостановку работы системы в случае значительных задержек на границе.

Срок такой приостановки может составлять до 90 дней с возможностью продления еще на 60 дней. Таким образом, ограничения могут действовать примерно до сентября 2026 года.