Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна

Дата публикации: 07.05.2026
Изображение к статье: Рассекречена предсмертная записка Джеффри Эпштейна

6 мая 2026 года, федеральный судья Кеннет Карас удовлетворил запрос газеты The New York Times об открытии доступа к документу, который долгое время оставался скрытым от широкой общественности.

Как сообщило агентство Reuters, записка, написанная на желтом юридическом блокноте, была представлена адвокатами Николаса Тартальоне - бывшего сокамерника Эпштейна, отбывающего четыре пожизненных срока за убийства, связанные с наркоторговлей.

Согласно материалам дела, в тексте записки содержатся рассуждения о добровольном уходе из жизни. "Это удовольствие - иметь возможность самому выбирать время для прощания", - говорится в документе. Автор записки также выражает негодование по поводу возобновления уголовного преследования: "Они расследовали меня месяц - и ничего не нашли!!! В итоге всплыли обвинения 15-летней давности". В конце текста добавлено: "Что вы хотите, чтобы я сделал - разрыдался!! НЕТ РАДОСТИ - ОНО ТОГО НЕ СТОИТ!!".

Джеффри Эпштейн был найден мертвым в своей камере в августе 2019 года. На тот момент ему были предъявлены обвинения в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Официальное следствие признало причиной смерти самоубийство. Записка, о которой идет речь, была якобы обнаружена Тартальоне спрятанной в книге в их общей камере еще в июле 2019 года, когда у Эпштейна была зафиксирована первая попытка суицида.

Судья Карас подчеркнул, что записка является судебным документом, подлежащим публичному доступу, поскольку она фигурировала в материалах уголовного дела Тартальоне. При этом суд не давал официальных заключений относительно подлинности почерка или истории передачи этого документа.

Как сообщило издание The Guardian, ранее эта записка не фигурировала в отчетах федеральных следователей и отсутствовала в миллионах страниц документов, обнародованных министерством юстиции США по делу Эпштейна. Решение об открытии доступа было принято ввиду отсутствия веских причин для сохранения секретности и высокого общественного интереса к обстоятельствам гибели финансиста.

