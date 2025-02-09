«Это было несправедливо!» Результаты отбора на Евровидение разделили общество

Как сообщал bb.lv группа «Tautumeitas» победила в отборе и представит Латвию во втором полуфинале 69-го международного конкурса песни «Евровидение» в Базеле, Швейцария, 15 мая с песней «Bur man laimi».

Второй место заняла Эмилия с песней «Heartbeat», а на третьем месте — песня «Ramtai» группы «Citi zēni».

Это будет второй раз, когда латвийская песня будет исполнена на сцене Евровидения только на латышском языке. Подобное уже случалось на песенном конкурсе 2004 года в Стамбуле, Турция, когда «Dziesmu par laimi» исполнили Иво Фоминc и Томас Кляйнc.

Мнения слушателей в социальных сетях разделились. Многие считают, что победить должна была Эмилия.

Винета Сондоре: у Эмилии наиболее подходящий формат для Евровидения — композиция песни и освещение. Хотя вначале была еще одна моя любимая группа (и это были не Tautumeitas), к концу шоу стало ясно, что Эмилия должна была победить. Ладно, у «Tautumeitas» больше опыта, в песне были яркие моменты, эпизоды и кричалки, но, ну, это был бы не самый подходящий формат.

Андрис Кивич: жюри отправляет песню, у которой на самом деле нет ни куплета, ни припева, в очередной раз показывая, что это НЕ конкурс песен, а какое-то мероприятие "отправим кого-то, за кого будем спокойны". Наши венки и все остальное Европу не интересуют. Их интересует песня, которая цепляет, которую можно напевать весь день. Песню Tautumeitas можно использовать как фоновую музыку на финальные титры в каком-нибудь культурно значимом фильме о языческих ретритах. Чтобы Tautumeitas не воспринимали это лично, я говорю о музыкальном произведении, а не о них, и они в принципе не виноваты, что их отправляют.

Анете Милтиня: это было несправедливо... время от времени оказывалась таблица голосования п, но в самом конце ее больше не показывали, поэтому фанаты Эмилии не поняли, что им нужно чуть-чуть поднажать, так что это была нечестная борьба! Эмилия — настоящее сокровище и настоящая победительница!

Дзинтра Рутенберга: ну, очень русский ансамбль. Прислушайтесь к интонации. Они практически поют частушки на латышском языке. Новое поколение этого не слышало, поэтому не знает.

Даниэль Балодис: пусть латышский язык звучит далеко в Европе и мире, они будут представлять Латвию и нашу культуру!

Ивета Матьяса: Эмилия и Маркус Рива заслужили победу. А не вот эти. Займут последнее место на Евровидении. В песне не было вообще ничего. Где результаты голосования, почему их не показали?