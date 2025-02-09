Baltijas balss logotype
Латвию на «Евровидении» представит группа «Тауту мейтас» с песней на латышском языке

Lifenews
Дата публикации: 09.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Латвию на «Евровидении» представит группа «Тауту мейтас» с песней на латышском языке

Право представлять Латвию на конкурсе Евровидение в субботу получила фольклорная поп-группа Tautumeitas с песней Bur man laimi.

Если отбросить многочисленные повторы, то текст песни будет следующим:

Заклинай меня, Ты не сможешь меня разрушить

Люди строят мост из меди, А я его из дуба создаю. У людей их медь проржавела, А мой дуб разросся зелёной листвой.

Своего счастья я не знала, Своего счастья я не знала, Пока не встретила беду…

Песня черпает вдохновение из латышского фольклора, а именно из магических заклинаний (buramvārdi), которые используются для защиты от злых сил.

"Bur man laimi" можно перевести как "Заколдуй мне счастье" или "Сотворите мне счастье", но в песне этот мотив перевёрнут: лирическая героиня не поддаётся чужим чарам и остаётся непоколебимой.

Образ моста из меди и дуба символизирует противостояние временного и вечного.

Повторение строки "Ты не сможешь меня разрушить" создаёт гипнотический, мантроподобный эффект – это словно защитное заклинание, которое отталкивает любое зло.

Строка "Своего счастья я не знала, пока не встретила беду" указывает на ценность испытаний. Иногда только через боль и трудности человек осознаёт своё истинное счастье.

В состав Tautumeitas в настоящее время входят Аснате Ранцане, Габриэла Звайгзните, Аурелия Ранцане, Аннемария Моисея, Лаура Лиците и Кате Слишане.

В финале за победу также боролись Emilija, Citi Zēni, The Ludvig, Chris Noah, Bel Tempo, Legzdina, Palú, Markus Riva, Sinerģija и Tepat, занявшие соответственно со второго по десятое место.

Победителя конкурса определило совместное голосование зрителей и жюри. Подробные результаты, включая оценки жюри и итоги зрительского голосования, Латвийское телевидение опубликует после финала конкурса. Состав жюри будет раскрыт в мае, после завершения международного конкурса Евровидение.

69-й международный конкурс «Евровидение» весной этого года пройдет в Базеле, Швейцария.

По результатам жеребьевки представители Латвии выступят во втором полуфинале. Вместе с Латвией в этом полуфинале примут участие Армения, Австралия, Австрия, Греция, Ирландия, Литва, Черногория, Чехия, Дания, Финляндия, Грузия, Израиль, Люксембург, Мальта и Сербия.

Второй полуфинал состоится 15 мая, а финал — 17 мая.

В последние годы латвийским участникам удавалось преодолеть полуфинальный барьер лишь в редких случаях.

Евровидение-2024 проходило в шведском городе Мальмё. Победителем стал представляющий Швейцарию певец Немо (полное имя — Немо Метлер) с песней The Code («Код»), поэтому в 2025 году конкурс принимает Швейцария.

#евровидение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(2)
  • 9-го февраля

    Какой -то дикий набор слов ! На текст песни не похоже .

    16
    2
  • ЯО
    Яшка Одесский
    9-го февраля

    Песня про дурдом.

    25
    2

Видео