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Полиция преследовала нелегальных мигрантов: четверо человек пострадали 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.10.2024
BB.LV
Полиция преследовала нелегальных мигрантов: четверо человек пострадали
ФОТО: LETA

Преследование нелегальных иммигрантов и их перевозчиков, задержанных сегодня в Айзкраукльском крае, правоохранители начали у границы в Силене, сообщил агентству ЛЕТА начальник Государственной пограничной охраны Гунтис Пуятс, отметив, что во время преследования пострадали четыре мигранта, которые находились в микроавтобусе.

Преследование микроавтобуса, на который были нанесены фальшивые опознавательные знаки полиции, началось почти у самой границы, в окрестностях пункта пограничного контроля Силене. К преследованию была привлечена Государственная полиция, и преследование продолжилось в Айзкраукльском крае, где в результате прострела автомобильных шин микроавтобуса его удалось остановить.

Среди задержанных несколько десятков нелегальных мигрантов и двое перевозчиков, в том числе задержан мужчина, в розыске которого полиция просила помощи общественности. В интервью Латвийскому радио Пуятс уточнил, что всего задержано 46 мигрантов, 42 из которых уже доставлены или сегодня будут возвращены в Беларусь. Кроме того, задержаны двое организаторов преступления, один из которых является подданным Украины, а второй - Беларуси.

Четыре человека, которые незаконно пересекли границу, в ходе задержания получили телесные повреждения, и вызванные медики доставили их в больницу, заверил Пуятс.

"Это можно считать серьезным случаем с той точки зрения, что использовался поддельный полицейский автомобиль, перевозчики каким-то образом выдали себя за государственных должностных лиц и при этом агрессивное управление автомобилем создало угрозу другим участникам движения. Такие действия - большая наглость", - подчеркнул начальник погранохраны.

По словам Пуятса, всю восточную государственную границу невозможно охранять на сто процентов и отдельным иммигрантам все же удается проникнуть в Латвию. "Несмотря на то, что в укрепление восточной границы вложены большие ресурсы, к каждому дереву пограничника не поставишь, к тому же до конца не завершена вся технологическая инфраструктура на границе", - отметил Пуятс.

В интервью Латвийскому радио начальник погранохраны сообщил, что информация о том, что такое преступление, возможно, будет организовано, поступила в распоряжении правоохранителей ранее.

Пуятс подчеркнул, что последние три дня на границе с Беларусью вновь возросло давление нелегальной иммиграции. В то же время наблюдается снижение усилий иммигрантов по пересечению белорусско-польской границы, в связи с чем эти люди могут быть направлены в Латвию, как в аналогичной ситуации в прошлом году. "Они могут больше стараться к началу зимы проникнуть в Латвию, так как в зимних условиях передвижение объективно затруднено", - подчеркнул Пуятс.

Во вторник на пресс-конференции после заседания правительства премьер-министр Эвика Силиня отметила, что это задержание подтверждает, что вложения в государственную безопасность чрезвычайно важны и в нынешней ситуации являются приоритетом бюджета.

Премьер отметила, что это вопрос общей безопасности Евросоюза, и выразила благодарность службам внутренних дел.

Как сообщалось, сегодня утром Госполиция в сотрудничестве с Государственной погранохраной в рамках активной операции задержала несколько десятков нелегальных мигрантов и их перевозчиков.

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Комментарии (2)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    9-го октября

    Пустили этих хохлов и бульбашей.Теперь они тут и шуршат в стиле евросамали. Польша уже огребает "ништяков" от прибытия этих щирых. Преступность возрасла.

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    8-го октября

    Т.е. латвийская погранохрана не в состоянии обеспечить защиту внутренней границы Латвии и значит внешней границы ЕС, а виноваты в этом нелегальные беженцы. Вот это да! Просто нет слов. А куда исчезают миллионы евро, которые перечисляются на модернизацию и содержание границы?

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