В Европейском союзе дали понять, что могут ограничить работу VPN, который используют для обхода возрастных блокировок.

Исполнительному вице-президенту Еврокомиссии Хенне Вирккунен задали вопрос о том, как власти собираются предотвращать обход систем проверки возраста с помощью VPN.

В ответ сказала, что власти намерены двигаться к созданию "более устойчивых решений", которые усложнят несовершеннолетним доступ к запрещённому контенту.

Речь идет о внедрении "очень надежных" механизмов, особенно для порносайтов, чтобы исключить доступ пользователей младше 18 лет, добавила чиновница.

Напомним, в последнее время активно ограничивают VPN в России. Президент Зеленский даже предупредил страны Балтии, что ограничения могут быть связано с подготовкой нападения РФ на страны Балтии. МИД Латвии, правда, Зеленскому не поверил.

Для справки: VPN (Virtual Private Network) — это технология, которая создает зашифрованное соединение между устройством пользователя и удаленным сервером. Она скрывает реальный IP-адрес пользователя и защищает данные от перехвата провайдером или злоумышленниками.

Таким образом, не очень законопослушные граждане обходят действующие в государстве запреты зарубежных сайтов и читают (смотрят) то, что власти пытаются от них скрыть.