Россия не нападет на Латвию – Байба Браже успокаивает население ЛР и Зеленского

Дата публикации: 22.04.2026
BB.LV
Изображение к статье: Россия не нападет на Латвию – Байба Браже успокаивает население ЛР и Зеленского
ФОТО: LETA

Все военные ресурсы России полностью сосредоточены на Украине, где она потеряла 1,3 миллиона убитых и раненых, заявила агентству LETA министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

У России нет потенциала для осуществления военного нападения на страны Балтии. Это подтверждают разведывательные службы как Латвии, так и союзников, раскрыла разведданные Байба Браже.

Таким образом, Браже последней из членов правительств трех стран Балтии прокомментировала высказывания президента Украины Владимира Зеленский, который на выходных сообщил о подготовке нападения на страны Балтии.

Браже добавила, что замедляется и рост российской экономики: ВВП России в этом году вырастет на 0,8% по сравнению с более чем 4% в предыдущие два года.

Латвийская министерка также подсчитала, что с начала полномасштабной агрессии России пришлось потратить дополнительно 130 миллиардов долларов США на закупку товаров, подпадающих под санкции западных стран, а также она потеряла более 150 миллиардов долларов доходов от экспорта нефти.

По словам Браже, инфляция в России , по оценкам союзных разведслужб, в этом году может приблизиться к 15%.

Аргументы и факты

Отвечая на вопрос, как латвийскому обществу следует интерпретировать подобные публичные заявления Зеленского — как предупреждение или как гипотетический сценарий без немедленного риска, Браже подчеркнула, что любое мнение из любого источника необходимо оценивать в контексте фактов. По её словам, факты на данный момент таковы, что Россия не может позволить себе новые военные нападения.

Говоря о том, может ли подобная риторика президента Украины Зеленского использоваться в российском информационном пространстве, министр акцентировала, что Россия последовательно проводит кампании дезинформации и информационные операции.

А что соседи?

Политики Эстонии на этой неделе раскритиковали заявления Зеленского о возможной связи ограничений интернета в России с мобилизацией для нападения на страны Балтии, указав, что, повторяя их, украинский президент распространяет кремлёвский нарратив, что затрудняет сотрудничество.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью ERR напомнил, что Украина с момента повторного вторжения России в 2022 году неоднократно заявляла о возможной угрозе для других стран, включая Балтийские государства. По его мнению, подобные заявления союзников никак не облегчают сотрудничество. Он также добавил, что в словах Зеленского нет правды.

В свою очередь премьер-министр Литвы Инга Ругинене подчеркнула, что в настоящее время ничто не указывает на подготовку Россией нападения на страны Балтии.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
