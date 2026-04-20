Зеленский предупредил о нападении России на страны Балтии. В Балтии не верят и обвиняют президента Украины в распространении кремлевских нарративов

Политика
Дата публикации: 20.04.2026
BB.LV
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеинтервью, что ограничение доступа к интернету в России может быть связано с мобилизацией для нападения на страны Балтии. В Таллине Зеленского обвинил в том, что он подпитывает российские нарративы.

Зеленский не доверяет НАТО?

В воскресном интервью национальному телемарафону Владимир Зеленский предположил, что Россия блокирует интернет не для подавления критики правительства, а с целью предотвратить недовольство, которое может вызвать планируемая масштабная мобилизация. По оценке президента Украины, целью мобилизации является массированная атака на Украину или же на страны Балтии.

Зеленский выразил сомнения, когда отвечал на вопрос о том, задействует ли НАТО 5-ю статью о коллективной обороне в случае нападения на страны Балтии.

"Я думаю, что, возможно, не все страны захотят поддержать [Балтию], но, на мой взгляд, у стран НАТО нет выбора - в противном случае НАТО больше не будет", - сказал Зеленский.

Не верю!

Глава МИД Эстонии заявил, что у них нет данных о подготовке РФ к нападению на страны Балтии, о чем заявил Зеленский.

«Во-первых, такие заявления не соответствуют нашим разведывательным данным, нашей оценке угроз. Мы не видим, чтобы Россия сосредотачивала свои войска или вообще готовилась каким-либо образом напасть на НАТО или страны Балтии, скорее наоборот. Россия не находится в очень сильном положении на украинском фронте, а также в экономическом плане», - сказал ERR Маргус Цахкна.

Председатель внешнеполитического комитета парламента Марко Михкельсон (Партия реформ) заявил, что слова Зеленского подыгрывают российскому нарративу.

«Как будто показывают пальцем в сторону Европы. Мол, смотрите, если мы каким-то образом окажемся в более слабой позиции или проиграем, то следующими будете вы, или, в основном, страны Балтии, что, конечно, не радует и, безусловно, подпитывает российский нарратив о том, что Россия - сторона победителей, она нападает, а вы - отступающие и проигравшие», - сказал Михкельсон.

Он добавил, что Киев, если имеет данные о подготовке нападения, должен передавать их союзникам не публично, а не озвучивать прессе. А также заявил, что Зеленский, вместе с Трампом, «подрывает доверие» к пятой статье НАТО.

Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
