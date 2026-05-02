С мая в Регистре лекарственных средств Эстонии станут недоступны вкладыши-инструкции к препаратам на русском языке, поскольку государство прекращает их перевод и обновление.

По сообщению Департамента лекарственных средств, в регистре сохранятся инструкции на эстонском языке, а для препаратов, имеющих разрешение на продажу от Европейской комиссии, — также информация на английском.

Русскоязычные инструкции больше не будут добавляться в регистр и обновляться.

Это изменение стало результатом пересмотра государственных услуг, в ходе которого было признано, что подготовка и обновление переводов на русский язык более нецелесообразны ввиду современных технологических возможностей, сообщает Baltic News Service.

Государство рекомендует при необходимости использовать онлайн-переводчики, которые позволяют переводить тексты на нужный язык в режиме реального времени. Вместе с тем обращается внимание на то, что переводы, выполненные искусственным интеллектом, не всегда могут быть абсолютно точными, но, судя по всему, это теперь в Таллинне, как уже давно в Риге, никого особо не волнует...