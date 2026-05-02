23 мая на острове Паста в Елгаве состоится 20-й международный фестиваль песчаных скульптур, посвящённый Юрскому периоду в истории Земли, то есть — эпохе динозавров.

В шоу примут участие 15 скульпторов из десяти стран, сообщили в муниципалитете города.

Это мастера из Турции, США, Украины, Испании, Болгарии, Польши, Нидерландов, Эстонии, Литвы и Латвии.

Творить скульптуры они будут на заданную тему, а она — благодатная: Юрский период, та самая эпоха пару сотен миллионов лет назад, когда по Земле разгуливали дейнонихи и трицератопсы, а в небе реяли первые птицы — птеродактили: эдакие летающие мини-драконы с зубами и когтями на концах крыльев.

Растительный мир был скромнее: хвощи да папоротники, зато всё — гигантское. Так что скульпторам, творящим из такого зыбкого материала, как песок, поневоле придётся стать монументалистами.

Помимо конкурсных скульптур, посетители смогут увидеть демонстрационную работу под названием «Собрание динозавров», а также скульптурные инсталяции у входа на территорию фестиваля.