С мая в Регистре лекарственных средств Эстонии станут недоступны вкладыши-инструкции к препаратам на русском языке, поскольку государство прекращает их перевод и обновление.

По сообщению Департамента лекарственных средств, в регистре сохранятся инструкции на эстонском языке, а для препаратов, имеющих разрешение на продажу от Европейской комиссии, — также информация на английском.

Русскоязычные инструкции больше не будут добавляться в регистр и обновляться. В Эстонии решили, что подготовка и обновление переводов на русский язык более нецелесообразны.

До сих пор в Регистре лекарственных средств Эстонии насчитывалось чуть более 600 вкладышей-инструкций на русском языке.

Государство рекомендует при необходимости использовать онлайн-переводчики, которые позволяют переводить тексты на нужный язык. Вместе с тем обращается внимание на то, что переводы, выполненные искусственным интеллектом, не всегда могут быть абсолютно точными.