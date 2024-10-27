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Двоих полицейских приговорили к тюремному сроку за взятку в 600 евро 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.10.2024
BB.LV
Двоих полицейских приговорили к тюремному сроку за взятку в 600 евро
ФОТО: LETA

Рижский городской суд приговорил двух сотрудников полиции к семи месяцам лишения свободы за взятку в размере 600 евро, свидетельствует приговор суда.

В 2017 году полицейские остановили автомобиль, водитель которого не имел прав и находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения 1,9 промилле.

Один из полицейских заявил водителю, что тот "попал". В ходе дальнейшего разговора водитель поинтересовался, на сколько именно он "попал", на что один из полицейских назвал сумму в 600 евро, в обмен на которую не будет составлен протокол о правонарушении.

Водитель ответил, что у него при себе имеется только 150 евро, но полицейский заявил, что он может передать деньги, когда будет нужная сумма.

Позже была назначена встреча, во время которой полицейским было передано 600 евро.

Суд утвердил соглашение, достигнутое между прокурором и обвиняемыми, и назначил каждому из них наказание в виде семи месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности в полиции на три года.

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Комментарии (1)

  • JB
    Janis Berzin
    27-го октября

    Через три года можно по новой.

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