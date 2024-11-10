В годину войны отдельные предприниматели склоняются к силовым методам.

Почетный консул страны Евросоюза оказался замешанным в рейдерском скандале в Харькове,сообщает тг-канал "Украина 24/7".

Речь идет об владельце сети автосалонов и почетном консуле Литвы в Харькове Константине Токареве, он один из владельцев компания «Солли», которая участвует в рейдерстве, а именно пытается отжать крупный рыночный комплекс в микрорайоне Салтовка.

Адвокаты законного владельца рынка отмечают, что в схеме также задействованы судьи Хозяйственного суда Евгений Жиляев и Наталья Кухар. Оба обеспечивают реализацию рейдерства на бумаге.

Однако законный владелец уже обратился в апелляционный суд и даже выиграл один процесс. Вскоре – еще одно заседание. Местные СМИ надеются, что суд окончательно остановит очевидную схему рейдерства со стороны почетного консула Литвы Токарева.

Константин Токарев родился 9 сентября 1959 года в Харькове. В 1981 году окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет по специальности "Автомобильные дороги", получил квалификацию инженера. После окончания учебы начал работать старшим мастером строительного управления № 850 системы "Дондорстрой" города Красноград (ныне – Берестинский) Харьковской области. Вскоре был назначен секретарем Красноградского райкома комсомола, что по меркам советских времен – начало блестящей карьеры. Но она не имела развития из-за распада СССР.

В бурные 90-е Константин Токарев не потерялся, а начал пробовать себя в бизнесе. Первое предприятие, которое он основал в начале 90-х, было небольшой фирмой по автомобильному ремонту и поставке запасных частей.

Сейчас бизнес Константина Токарева – это около 40 компаний, специализирующихся на торговле автомобилями разного класса и типа, авторемонте, предоставлении транспортных услуг, строительстве. Все вместе они называются международной автомобильной холдинговой компанией "Солли Плюс", а Константин Токарев в ней – основной совладелец, бенефициар, президент.

"Солли Плюс" продает и обслуживает автомобили многих ведущих мировых брендов. Особая гордость холдинга и лично Константина Токарева – отреставрированные специалистами "Солли" четыре раритетных "Мерседеса" 1937, 1942, 1944 и 1958 годов.

В мае 2023 года Константин Токарев регистрируется также как физическое лицо предприниматель с основным видом деятельности – консультирование по коммерческой деятельности и управлению. Следует отметить, что разветвленность бизнеса Токарева и статус ФЛП – достаточно типичный признак наличия схемы оптимизации налогов.

Депутат от "Партии регионов"

В 2006 и 2010 годах Константин Токарев баллотировался в Харьковский городской совет от пророссийской "Партии регионов". Дважды был избран от этой политической силы, что явно гарантировало ему тогда беспрепятственное ведение бизнеса во всех смыслах как минимум в городе Харьков. 27 сентября 2013 года он досрочно вышел из состава депутатов. После этого в политическую деятельность не возвращался. В свою очередь активно приобщился к общественной деятельности.

Токарев является соучредителем Храковского дипломатического клуба, входит в правление Всеукраинской Федерации конного спорта, финансирует любительский футбольный клуб "Солли Плюс", созданный на основе купленного в 2010 году ФК "Электротяжмаш".

В 2015 году Константин Токарев стал почетным консулом Литовской республики в городе Харькове.

Скандалы

Настоящий образ Константина Токарева выглядит совсем не таким светлым, если подробно углубиться в те скандалы, в которые часто попадали холдинг "Солли Плюс" и его многолетние бизнес-партнеры, для которых, мягко говоря, "деньги не пахнут".

Последний из самых больших скандалов вокруг Константина Токарева развернулся как раз во время полномасштабной войны. Одна из компаний его холдинга – ПК ООО "Солли" – прибегла к откровенно рейдерской атаке на крупный рыночный комплекс на харьковской Салтовке, который сейчас принадлежит компании ООО "Бриан".

Схема выглядела так: земля, на которой расположен рынок, до 2012 года находилась в собственности вышеупомянутой ПК ООО "Солли". Тогда компания продала этот участок, который в дальнейшем еще перепродавался несколько раз, пока его не выкупил последний владелец – компания "Бриан". Начиная с 2017 года, она инвестировала 200 миллионов гривен в то, чтобы превратить фактически заброшенный участок земли с непригодной застройкой в большой рыночный комплекс для крупнейшего спального района Харькова.

Однако в 2023 году на горизонте появляется некий Александр Гапон, который вместе с Токаревым является совладельцем компании ПК ООО "Солли". Гапон заявляет, что в далеком 2012-м руководство его же компании ПК ООО "Солли" якобы продало этот участок земли без его ведома, что, мол, нарушило его права как собственника. Он идет в Хозяйственный суд города Харькова, который верит ему на слово и в итоге постановляет вернуть, а точнее сказать забрать землю с рынком у законного владельца и отдать компании "Солли". Причем без каких-либо компенсаций "Бриану", от которого, кстати, скрыли тот факт, что в суде идет процесс касательно его земли и имущества.

Адвокаты ООО "Бриан" говорят, что Хозяйственный суд грубо нарушил ряд процессов и сделал это сознательно. Фактически апелляционный суд подтвердил это, когда отменил решение предыдущей инстанции и оставил в собственности "Бриана" землю и рынок.

Вся эта рейдерская схема выглядит как финансовый терроризм. Иными словами трудно назвать попытки Токарева и Гапона уничтожить бизнес у тысячи предпринимателей, имеющих на рынке свои торговые точки, и оставить прифронтовый Харьков без крупного налогоплательщика во время войны.

Бизнес в оккупированном Крыму

"Солли Плюс" работает практически во всех крупных городах левобережья Украины, в Киеве, две компании есть в Германии и Венгрии, и известно как минимум об одной компании этого холдинга, которая еще с довоенных времен зарегистрирована в оккупированном Крыму.

Так, Константин Токарев является совладельцем (50%) ООО "Восточный Крым Плюс", зарегистрированного в Симферополе . Деятельность: транспортная обработка грузов, деятельность средств размещения на период отпуска и прочего временного проживания, деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания, строительство жилых и нежилых построек. По данным открытых реестров, ООО "Восточный Крым Плюс" не ликвидировано, так что оно продолжает вести хозяйственную деятельность в аннексированном Крыму, состав владельцев не изменился.

Сотрудничество с российским агрессором

После начала полномасштабной войны ООО "Солли Плюс" Константина Токарева было поймано на торговле с Россией и Беларусью. Эта компания почему-то до сих пор является официальным дилером российского "ГАЗа" и белорусского "МАЗа".

Логотипы "ГАЗ" и "МАЗ" еще недавно можно было увидеть прямо на сайте компании, в том числе рядом с предложением записаться на технический осмотр в городе Харькове. Большинство информации, связанной с "ГАЗ" и "МАЗ", уже удалено. Хотя, вероятно, компания до сих пор втихаря продает соответствующие запчасти, конечно же, российского и белорусского происхождения. Информация о соответствующем товаре еще недавно также была на официальном сайте.

Факты сотрудничества "Солли-Плюс" со страной-агрессором расследуют БЭБ, Нацполиция, прокуратура.

Серый импорт автомобилей

В Чернигове ООО "Солли Плюс Чернигов" обвинили в зарабатывании на так называемом "сером" импорте автомобилей "Тойота". Как отмечают журналисты, импортировали автомобили в Украину и реализовывали их без официального статуса продавца и официальной гарантии от производителя, подвергая покупателей неприятности в будущей эксплуатации автомобилей.

Ту же компанию обвиняли в неофициальном устройстве работников, что явно свидетельствует об уклонении от уплаты налогов, а также возможно о содействии мужчинам призывного возраста уклоняться от мобилизации.

Тендерные сговоры

Холдинг "Солли Плюс" оказался "любимцем" многих коммунальщиков в разных городах Украины, что постоянно гарантирует Константину Токареву победу в рядае тендерных закупок, правда, как пишут журналисты, не всегда честным путем. Так, в Виннице в 2020 году ООО "Солли Плюс Полтава" фигурировала в тендерном сговоре, касающемся покупки медицинских авто. В то же время харьковская "Солли Плюс" замечена в продаже Полтавскому горсовету автобуса по завышенной цене.

Дипломатическое прикрытие

Относительно статуса почетного консула. Несмотря на красивое название к реальной дипломатии он имеет мало отношения. Формально – это волонтерство на ниве дипломатии, содействие развитию отношений между двумя странами в разных отраслях, кроме военной. Почетный консул не является штатным дипломатом и денег за свою работу не получает.

Но статус почетного консула в Украине предоставляет немалые привилегии: неприкосновенность корреспонденции консульства, запрет для правоохранителей открывать или задерживать консульский чемодан, освобождение от налогов помещения консульства, запрет обыскивать консульский архив, возможность пользоваться автомобилем с дипломатическими номерами. Фактически же вывеска почетного консульства может защитить от следственных действий не только почетного консула, кем является Константин Токарев, и помещение консульства, но и весь дом, где оно расположено. Именно поэтому получить этот статус – это своего рода must-have для украинских бизнесменов с очень специфической репутацией, которым точно есть что скрывать, в частности, от правоохранительных органов.