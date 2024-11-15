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«Порноместь» по-латвийски: эксперт назвал новые киберугрозы в нашей стране 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 15.11.2024
BB.LV
«Порноместь» по-латвийски: эксперт назвал новые киберугрозы в нашей стране

От онлайн-насилия страдают оба пола, но женщины чаще обращаются за помощью, а мужчины чаще распространяют «порноместь», сообщил глава департамента кибербезопасности ЕС при Министерстве обороны Михаил Потапов.

Он подчеркивает, что кибербезопасность — это действия по защите сетевых и информационных систем, их пользователей и других лиц, пострадавших от киберугроз, тогда как киберугрозы — это любые возможные условия, действия, которые могут нарушить работу или повредить системы, а также повлиять на пользователей и других людей, оказавшихся под угрозой.

По словам эксперта, минобороны разрабатывает стратегию, политические акты, отраслевую политику и координирует политику Латвии в этом вопросе. Основными угрозами во втором квартале 2024 года являются вредоносный код, мошенничество, взлом устройств, а также попытки взлома.

Он подчеркивает, что люди в Латвии теряют из-за мошенничества не менее миллиона евро в год. В действительности сумма украденных денег, вероятно, еще выше, поскольку не все люди сообщают в полицию о том, что их деньги были украдены.

Потапов сообщил собравшимся, что в начале 2022 года уровень киберугроз в киберпространстве Латвии увеличился на 40%, но одной из самых больших проблем являются также подделки порнографических материалов.

#кибербезопасность
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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    19-го ноября

    Назовите автора этого опуса! В нём прекрасно всё - от заголовка и картинки (Free Dos 95!) до подробностей про министерство обороны. У неподготовленного читателя может сложиться впечателение, что в Латвии главное киберугрозой масштаба всей страны (министерство обороны не будет заниматься мелочевкой) - "подделка порнографических материалов"!!! Все другие вопросы решены! Также "Он подчеркивает, что кибербезопасность — это действия по защите сетевых и информационных систем...." Прямо таки подчёркивает!!! Расставил акцент!! А то кто-то мог подумать, что кибербезопасность - это сделать так, чтобы супруги не догадались, что вторая половинка занимается подделкой порно. Или ещё чего по хуже. Осталось не ясно - как факт того, что "люди в Латвии теряют из-за мошенничества не менее миллиона евро в год" связан с порно-кибер-мероприятиями?

    А главное: "минобороны разрабатывает стратегию, политические акты, отраслевую политику и координирует политику Латвии в этом вопросе".

    Мин.обороны и Порно! Такую ассоциативную связь вы хотели выстроить?

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  • Д
    Дед
    15-го ноября

    А менты чем занимаются, или рисунки автоматов Калашникова ловить проще? Сколько поймано киберпреступников, или проводить рейды с трубочками на пьяных, гораздо выгоднее? Или установить фоторадары, где нет ни какой опасности и стричь бабки , гораздо удобнее?

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