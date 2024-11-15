«Порноместь» по-латвийски: эксперт назвал новые киберугрозы в нашей стране

От онлайн-насилия страдают оба пола, но женщины чаще обращаются за помощью, а мужчины чаще распространяют «порноместь», сообщил глава департамента кибербезопасности ЕС при Министерстве обороны Михаил Потапов.

Он подчеркивает, что кибербезопасность — это действия по защите сетевых и информационных систем, их пользователей и других лиц, пострадавших от киберугроз, тогда как киберугрозы — это любые возможные условия, действия, которые могут нарушить работу или повредить системы, а также повлиять на пользователей и других людей, оказавшихся под угрозой.

По словам эксперта, минобороны разрабатывает стратегию, политические акты, отраслевую политику и координирует политику Латвии в этом вопросе. Основными угрозами во втором квартале 2024 года являются вредоносный код, мошенничество, взлом устройств, а также попытки взлома.

Он подчеркивает, что люди в Латвии теряют из-за мошенничества не менее миллиона евро в год. В действительности сумма украденных денег, вероятно, еще выше, поскольку не все люди сообщают в полицию о том, что их деньги были украдены.

Потапов сообщил собравшимся, что в начале 2022 года уровень киберугроз в киберпространстве Латвии увеличился на 40%, но одной из самых больших проблем являются также подделки порнографических материалов.