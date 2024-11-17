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Русский рабочий осужден на 24 года за поджог военкомата 3

ЧП и криминал
Дата публикации: 17.11.2024
BB.LV
Господин Андреев не пользуется вниманием либеральных СМИ.

Господин Андреев не пользуется вниманием либеральных СМИ.

Составными частями "взрывпакета" оказались покупные фейерверки.

2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил Сергея Андреева к 24 годам лишения свободы и штрафу в 1,2 млн рублей. Первые четыре года Андреев проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Об этом сообщает SotaVision.

Андреева обвиняют в том, что осенью 2023 года он дважды попытался поджечь здание военкомата в Академическом районе Москвы с помощью взрывчатки. В первый раз устройство не сработало, во второй раз сдетонировало, но от взрыва никто не пострадал, а зданию был нанесен незначительный ущерб. Также следствие утверждает, что Андреев присоединился к украинскому проекту «Хочу жить» и получал инструкции по изготовлению взрывчатки от «куратора».

Андреева задержали 3 ноября 2023 года. При обыске силовики нашли порох и взрыватели. В дальнейшем экспертиза не выявила у изделия признаки взрывчатого устройства, а его компонентом оказался пиротехнический состав фейерверка, который используют на праздниках.

Суд признал Андреева виновным в незаконном обороте (ст. 222.1 УК РФ) и изготовлении взрывчатки (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), участии в «террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), «теракте» (ч. 2 ст. 205 УК РФ) и «госизмене» (ст. 275 УК РФ).

В марте 2024 года Андреева внесли в список «террористов и экстремистов» Росфинмониторинга. Он признал обвинение в незаконном обороте взрывчатки, по остальным статьям его адвокат Владимир Ржанов просил переквалифицировать обвинения с «теракта» на действия, связанные с поджогом.

7
4

Комментарии (3)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го ноября

    "...русский рабочий.." Автор! А ты тварь.

    10
    3
  • УС
    Уитя Синий
    18-го ноября

    Было бы странно, если бы я сделал это в Риге, и мне погрозили пальчиком и сказали аяяй, нельзя так:)))

    17
    1
  • УС
    Уитя Синий
    18-го ноября

    Было бы странно, если бы я сделал это в Риге, и мне погрозили пальчиком и сказали аяяй, нельзя так:)))

    12
    1

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