Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды 3 3168

Наша Латвия
Дата публикации: 02.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Огороды нашего спасения: Рига раздает участки земли для выращивания еды

«От друзей я узнала, что в Рижском самоуправлении есть программа аренды садовых участков для тех, кто любит работать на земле и хочет выращивать овощи, фрукты и ягоды для себя (не на продажу!).

Хотелось бы узнать, действительно ли существует такая программа и, если да - где можно получить информацию о свободных огородных участках, которые можно было бы арендовать? Читательница bb.lv»

Отвечает координатор проектов отдела внешней коммуникации Рижского самоуправления Инета Миглане:

Действительно, самоуправление предлагает жителям арендовать участки под огороды, однако это не является какой-то специальной программой. Вся информация о местонахождении свободных участков указана на сайте Рижской думы: https://id.riga.lv/saknu-gimenes-darzi/brivo-saknu-gimenes-darzu-saraksts/

На момент подготовки статьи желающим предлагалось 18 свободных огородов. Кроме того, в наличии имелись делянки в 9 садовых товариществах, расположенных в разных концах Риги. Стоимость аренды – от 6,45 до 67,20 евро в год. Плюс НДС.

Кроме того, в 2026 году для пользователей огородных (семейных) участков, которым сбор и вывоз отходов обеспечивает Департамент имущества Рижского самоуправления, введена плата за вывоз отходов в размере 0,165 евро (без НДС) за один квадратный метр арендуемой площади земли.

#Рига #сельское хозяйство #Латвия #экология #садоводство
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
