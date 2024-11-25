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Глава МИД Германии прокомментировала авиакатастрофу самолета Boeing-737 в Литве 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.11.2024
BB.LV
Глава МИД Германии прокомментировала авиакатастрофу самолета Boeing-737 в Литве

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила, что катастрофа самолета логистической компании DHL в Литве могла произойти не в результате несчастного случая.

Об этом она сказала перед встречей глав МИД государств "Группы семи" в Италии, сообщает Bild.

Комментируя ситуацию с крушением самолета DHL в Литве, Бербок допустила, что она стать "еще одним гибридным инцидентом".

"Тот факт, что мы вместе с нашими литовскими и испанскими партнерами теперь должны серьезно спросить себя, было ли это несчастным случаем или, после прошлой недели, еще одним гибридным инцидентом, показывает, в какие нестабильные времена... мы сейчас живем", – сказала Бербок.

Глава немецкого МИД подтвердила, что Берлин приобщен к расследованию в Литве "по всем направлениям".

"Недавно мы стали свидетелями нескольких гибридных атак в Европе: на отдельных лиц, на инфраструктуру – то ли подводную, то ли наземную", – напомнила она.

Как сообщал bb.lv, утром 25 ноября грузовой самолет при неопределенных обстоятельствах потерпел крушение над Вильнюсом и упал рядом с жилым домом недалеко от аэропорта. Самолет использовала логистическая компания DHL, он летел из Лейпцига. Трое из четырех членов экипажа выжили.

#авиакатастрофа
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Комментарии (2)

  • JL
    Janina LV
    25-го ноября

    Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор, Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор, Не понравилось кино, Наступили вы в говно… У любого катаклизма Объяснение одно… Знает каждый демократ - Это Вoвa виноват!

    27
    0
  • JL
    Janina LV
    25-го ноября

    Свет погас, упал забор, У авто заглох мотор, Зуб здоровый удалили Иль залез в квартиру вор, Не понравилось кино, Наступили вы в говно… У любого катаклизма Объяснение одно… Знает каждый демократ - Это Путин виноват!

    17
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