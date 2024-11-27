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В Даугавпилсе поймали людей, рисовавших в городе буквы V и Z 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.11.2024
LETA
В Даугавпилсе поймали людей, рисовавших в городе буквы V и Z
ФОТО: Виталий Вавилкин

На этой неделе в Даугавпилсе были задержаны два человека, нарисовавшие на 14 объектах символы, прославляющие военную агрессию, сообщили в Государственной полиции.

В субботу около 8:30 утра жители микрорайона Грива сообщили в полицию, что на нескольких объектах - окне, почтовом ящике, электрощите, трех деревьях, дорожном знаке, проезжей части, заборе, воротах гаража, электрическом столбе и автомобиле - нарисованы буквы V и Z ярко-зеленого цвета.

В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов установили личности и задержали в понедельник мужчин 1995 и 1987 года рождения, которые ранее уже попадали в поле зрения полиции за другие преступления.

По факту прославления военной агрессии начат уголовный процесс, ведется расследование.

#задержание
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Григорий Антонов
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Комментарии (1)

  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    27-го ноября

    О! Латинский алфавит под запретом.

    11
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