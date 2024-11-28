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Раскрыто крупнейшее в Европе мошенничество с НДС: в Латвии для этого задействовали 200 человек 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.11.2024
BB.LV
Раскрыто крупнейшее в Европе мошенничество с НДС: в Латвии для этого задействовали 200 человек

В течение последних двух дней Европейская прокуратура (EPPO) в Риге и Вильнюсе мобилизовала 624 сотрудника правоохранительных органов для проведения обысков и арестов в 16 странах. На основе данных, полученных в ходе расследования «Адмирал», EPPO выявила ещё одну преступную группировку, подозреваемую в сложной схеме мошенничества с НДС при торговле популярной электронной продукцией, что привело к предполагаемым потерям НДС на сумму 297 миллионов евро.

Расследование, начатое в ноябре 2022 года, считается крупнейшим расследованием мошенничества с НДС в истории ЕС с ущербом, оцениваемым в 2,9 миллиарда евро. Благодаря децентрализованной модели и аналитическим возможностям EPPO удалось установить связь между фигурантами дела «Адмирал» и преступной группировкой, базирующейся в странах Балтии.

Для реализации масштабного мошенничества с НДС использовалась «карусельная схема», которая эксплуатирует правила ЕС о трансграничных операциях, освобожденных от НДС.

По данным расследования, подозреваемые создали компании в 15 странах ЕС, которые позиционировались как легитимные поставщики электроники. Через онлайн-платформы они продали электроники на сумму более 1,48 миллиарда евро клиентам в ЕС.

Хотя конечные покупатели платили НДС за свои покупки, компании-продавцы не выполняли налоговые обязательства и просто исчезали, избегая передачи налогов в государственные бюджеты. Другие компании в мошеннической цепочке заявляли о возмещении НДС от национальных налоговых органов, что привело к предполагаемому ущербу в размере 297 миллионов евро. Доходы от преступной деятельности переводились на офшорные счета.

EPPO подозревает, что более 400 компаний участвовали в этой сложной мошеннической схеме, которая также могла использоваться для отмывания средств, полученных от наркоторговли, киберпреступлений и инвестиционного мошенничества.

Расследование также выявило возможный след российской организованной преступности, указывающий на участие российских криминальных сетей. Доказательства свидетельствуют о том, что эти группы инвестировали средства в преступную операцию в обмен на периодические выплаты и влияние на её управление.

В ходе транснациональной операции под руководством EPPO было проведено более 350 обысков и следственных мероприятий в 16 странах (Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Польша, Нидерланды, Словакия, Испания). 32 человека были задержаны в Эстонии, Латвии и Литве, трое из них остаются под арестом. Только в Латвии следственные действия поддерживали более 200 сотрудников таможенной, налоговой полиции и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.

В ходе обысков были изъяты обширные документы и цифровые доказательства, электронные устройства (например, мобильные телефоны, планшеты, наушники) на сумму более 47,5 миллионов евро, несколько роскошных автомобилей и 126 965 евро наличными. Кроме того, было заморожено 62 банковских счета общей стоимостью более 5,5 миллионов евро. Это предварительные результаты, которые будут уточняться в ближайшие дни и недели.

EPPO — независимый орган прокуратуры ЕС, ответственный за расследование, преследование и привлечение к ответственности за преступления против финансовых интересов ЕС.

#мошенничество #ндс
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Комментарии (1)

  • MT
    Michael T.
    28-го ноября

    Также проверьте..апликацию BOLT жулье еще то

    5
    0

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