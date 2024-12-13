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Со двора в Зилупе угнали машину: пьяного гражданина Молдавии поймали в Риге 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.12.2024
BB.LV
Со двора в Зилупе угнали машину: пьяного гражданина Молдавии поймали в Риге

Госполиция сообщает о поучительном ЧП — краже автомобиля Ford Galaxy, которая произошла во дворе частного дома в Зилупе.

Угонщик воспользовался тем, что владелец оставил ключи и регистрационные документы в машине, что позволило беспрепятственно проникнуть в транспортное средство.

Кража была совершена 4 декабря. Угонщик направился на автомобиле в Ригу, где 7 декабря его задержала муниципальная полиция. Причиной внимания стражей порядка стало управление водителем авто в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанным оказался гражданин Молдовы 1988 г. р. После задержания его передали сотрудникам Государственной полиции.

9 декабря суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Похищенный Ford Galaxy был возвращен владельцу. В рамках расследования полиция продолжает собирать доказательства и анализировать детали происшествия.

Против подозреваемого возбуждены два уголовных дела: по факту угона транспортного средства и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, комментирует ситуацию Госполиция.

Возможное наказание включают лишение свободы на срок до пяти лет. Полиция также напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить свой транспорт.

#угоны
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    13-го декабря

    Болгары восхитились.

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