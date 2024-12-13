Со двора в Зилупе угнали машину: пьяного гражданина Молдавии поймали в Риге

Госполиция сообщает о поучительном ЧП — краже автомобиля Ford Galaxy, которая произошла во дворе частного дома в Зилупе.

Угонщик воспользовался тем, что владелец оставил ключи и регистрационные документы в машине, что позволило беспрепятственно проникнуть в транспортное средство.

Кража была совершена 4 декабря. Угонщик направился на автомобиле в Ригу, где 7 декабря его задержала муниципальная полиция. Причиной внимания стражей порядка стало управление водителем авто в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанным оказался гражданин Молдовы 1988 г. р. После задержания его передали сотрудникам Государственной полиции.

9 декабря суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.

Похищенный Ford Galaxy был возвращен владельцу. В рамках расследования полиция продолжает собирать доказательства и анализировать детали происшествия.

Против подозреваемого возбуждены два уголовных дела: по факту угона транспортного средства и за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, комментирует ситуацию Госполиция.

Возможное наказание включают лишение свободы на срок до пяти лет. Полиция также напоминает о необходимости соблюдать меры предосторожности, чтобы защитить свой транспорт.