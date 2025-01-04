Полицейский совершил серьезную аварию и покинул место происшествия

В декабре прошлого года Бюро внутренней безопасности (БВБ) задержало сотрудника Рижского регионального управления Государственной полиции по подозрению в совершении дорожно-транспортного происшествия (ДТП), в результате которого пострадавший получил телесные повреждения средней тяжести, сообщили агентству ЛЕТА в бюро.

После ДТП полицейский покинул место происшествия, не сообщив о случившемся и не вызвав скорую помощь.

БВБ провело следственные действия по месту жительства и в автомобиле задержанного сотрудника полиции. К нему применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы, в том числе запрет занимать должность в Госполиции.

В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.