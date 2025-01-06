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Ксёндз, больной раком, получил в Минске 11 лет заключения 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.01.2025
BB.LV
Cвященника обвинили в госизмене из-за того, что он якобы передал кому-то некую секретную информацию.

Cвященника обвинили в госизмене из-за того, что он якобы передал кому-то некую секретную информацию.

Священника включили в список 1256 политических арестантов страны.

Минский областной суд приговорил настоятеля католического прихода в Воложине ксендза Генриха Околотовича к 11 годам колонии усиленного режима. Его признали виновным в измене государству. Наблюдатели отмечают, что это первый случай в Беларуси со времен распада СССР, когда католического священника судили по уголовной политической статье.

"Впервые с момента падения коммунистического режима католический священник в Беларуси был осужден по уголовным обвинениям, которые выдвигаются против политических заключенных, - сказал представитель правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко. - Суровый приговор призван запугать и заставить замолчать сотни других священников в преддверии январских президентских выборов".

Обвинение и приговор Околотовичу были вынесены в тот момент, когда белорусские власти усилили подавление инакомыслия в преддверии президентских выборов 26 января, которые наверняка принесут авторитарному президенту Александру Лукашенко седьмой срок пребывания у власти.

Правозащитный центр "Вясна" сообщил, что 64-летний ксендз отверг обвинения в государственной измене. Группа включила его в список 1265 политических заключенных в стране.

Околотовича задержали в ноябре 2023 года. Местные СМИ со ссылкой на прихожан сообщают, что священника обвинили в госизмене из-за того, что он якобы передал кому-то некую секретную информацию и тем самым нанес ущерб на очень крупную сумму, которую от него требуют возместить. Речь идет о 1 млн евро. В чем именно обвиняли ксендза, неизвестно, так как суд проходил в закрытом режиме.

Ранее у священника был диагностирован рак, и незадолго до ареста ему была сделана операция. Репрессии, развернутые режимом Лукашенко после президентских выборов 2020 года, не обошли стороной и церковь. Белорусские власти стремятся подчинить себе духовенство, вызывая его представителей на "профилактические" политические беседы, контролируя веб-сайты и социальные сети, а также поручая службам безопасности следить за проповедями.

Православные составляют около 80% населения Беларуси, католики - чуть менее 14%, а протестанты - 2%. Сам Лукашенко, который правит страной уже более 30 лет, называет себя "православным атеистом".

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    6-го января

    После операции, он также болен раком, или его вылечили? В Латвии за российский флаг в ее окошке бабушку реально посадили, а тут призыв и участие в госперевороте, вряд ли у нас за это дали меньше.

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