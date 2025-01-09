За использование системы в корыстных интересах полицейских дам заставят поработать в интересах общества.

Рижский городской суд приговорил бывшую начальницу Информационного центра (ИЦ) Министерства внутренних дел Лигу Эгбе (ранее Лапиню) и заведующую Отделом закупок Лигу Пейпиню за служебный подлог к общественным работам.

Эгбе приговорена к общественной работе на 160 часов, а Пейпине — к 100 часам. Однако приговор пока еще не вступил в силу — его можно обжаловать.

Впрочем, прокурор в прениях запрашивал для подсудимых в качестве наказания именно общественные работы.

Прокурор: незаконно списали технику

Согласно обвинению, некое должностное лицо, используя свое служебное положение, отдавало незаконные распоряжения подготовить документы для списания и утилизации имущества.

Что за устройство, прокуратура не называет, но судя по неофициальной информации, речь идет о списании устройства связи.

В итоге оказались обвиняемыми два должностных лица: им вменили подделку документов, выдачу или использование поддельного документа, которое совершалось с пониманием того, что документ был поддельным. За это может грозить такое наказание: лишение свободы на срок до двух лет, или общественные работы, или штраф.

Дело о мобильнике экс–министра

Несколько раньше Эгбе оказалась под судом по другому уголовному делу о списании — из–за незаконной передачи служебного телефона экс–министру Сандису Гиргенсу.

В 2023 году суд ее оштрафовал за это на 18 600 евро, кроме того, Эгбе должна возместить государству 532 евро. Но этот приговор также еще не вступил в силу, так как был обжалован в Верховном суде.

История получилась такая. По должности министру Гиргенсу полагался отдельный кабинет, автомобиль с водителем, компьютер и телефон. В 2019 году министр получил также смартфон Apple iPhone XR.

После своей отставки в последний день работы Гиргенс должен был сдать все дела, а также телефон. Но этого не произошло.

Информационный центр МВД (ИЦ), на балансе которого находится смартфон, не имел права передавать его в личное пользование. Однако глава центра попыталась решить этот вопрос, списав смартофон — якобы он был поврежден и ремонту не подлежал. Однако после списания телефон начал появляться в сети.

Сам Гиргенс в этой связи публично заявил: он потерял телефон, а уголовное дело сфабриковано, чтобы очернить людей, которые работали в интересах государства и разоблачали картели.

В итоге против руководителя ИЦ было выдвинуто обвинение о злоупотреблении служебным положением, а сам Гиргенс стал в деле свидетелем.

В качестве наказания Рижский городской суд оштрафовал экс–руководителя ИЦ на 18 600 евро за то, что она передала служебный телефон в личное пользование экс–министру.

Почему телефон так и не вернули

Обвинение констатировало: чтобы списать телефон, приложили руку как минимум четыре сотрудника, а также компания, которая, не видя устройства, подготовила заявление о том, что телефон поврежден и не подлежит ремонту.

При этом сам телефон не был приложен к вещественным доказательствам, потому что был утерян. Когда следователь попросил Гиргенса вернуть устройство, тот заявил, что оно выпало у него из кармана во время езды на мотоцикле.