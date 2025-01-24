Как сказались беспорядки в Риге из-за футбольных фанатов на памятнике Свободы?

Памятник Свободы от беспорядков, устроенных футбольными болельщиками, не пострадал, сообщило в твиттере Национальное управление культурного наследия (НУКН).

В НУКН рассказали, что инспектор управления по Рижскому региону в пятницу утром визуально осмотрел памятник Свободы. Для полной уверенности памятник обследовали и днем, не выявив повреждений.

Как сообщила агентству ЛЕТА координатор проектов из отдела внешней коммуникации управления коммуникации Рижского самоуправления Антра Габре, реставратор Рижского агентства памятников в пятницу утром также осмотрел памятник Свободы и констатировал, что повреждений не причинено.

Самоуправление привело в порядок площадь вокруг памятника, где накануне ночью несколько сотен футбольных болельщиков вели себя хулигански и стреляли ракетами.

Как стало известно агентству ЛЕТА в Рижской думе, в целом в самоуправление не поступало информации о причиненном фанатами столице существенном ущербе. Потребовалась лишь уборка мест, где собралось большое количество футбольных болельщиков.

Как сообщалось, болельщики нидерландского футбольного клуба "Ajax" устроили беспорядки в центре Риги в четверг вечером.