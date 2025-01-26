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Акционист Крисевич стрелял себе в голову холостыми, за что отсидел 5 лет 2

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.01.2025
BB.LV
Элитарный Павел познакомился с жизнью простых россиян.

Элитарный Павел познакомился с жизнью простых россиян.

Путинское судопроизводство не поняло молодого таланта.

Из колонии вышел стрелявший в себя холостыми патронами на Красной площади петербургский художник.

В 2021 году петербургский акционист Павел Крисевич вышел на Красную площадь, прочитал манифест о политических репрессиях и дважды выстрелил из пистолета холостыми патронами в воздух и один раз себе в голову. Спустя год за это его приговорили к 5 годам лишения свободы по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Ныне этот срок закончился (в сумме со временем, проведённым в СИЗО), и 24-летнего активиста отпустили на свободу. Из колонии в Металлострое его встретили мать и жена.

Ещё школьником Крисевич стал победителем в телешоу «Умники и умницы». Уже будучи студентом, он стал акционистом. В рамках одного из перфомансов он приковал себя наручниками у здания военного суда, когда там оглашали приговор фигурантам дела «Сети» (признана в России террористической организацией).

Адвокат акциониста Леонид Соловьев в ходе прений указывал, что пистолет, из которого выстрелил Крисевич, был списанным и не мог причинить вред человеку. В противном случае акционист, по его словам, не смог бы купить его в магазине. Кроме того, отмечал адвокат, люди, которые проходили по делу как потерпевшие, не пострадали – они даже не обращались в полицию. Сам акционист вину не признал.

Павел Крисевич известен тем, что в ноябре 2020 года провел перформанс с распятием на кресте напротив здания ФСБ на Лубянке, а в январе 2021-го поместил себя в сферу из колючей проволоки на Арбате. В начале мая 2021 года акциониста арестовали в Петербурге на 10 суток по статье о повторном нарушении правил проведения акции: он участвовал в показе картин в поддержку политзаключенных.

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Комментарии (2)

  • A
    Andrey
    26-го января

    Лучше бы написали статью о политзаключенных в Латвии. О том, как людям ставят в вину коробки трёх цветов на подоконнике и бусы с «неправильной» расцветкой…

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    26-го января

    Надо поженить его с тем, кто там яйца себе на красной площади прибивал. Органичная пара будет. Правда, думаю проживут не долго из за взаимного членовредительства.

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