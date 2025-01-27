Миллионы наличными, четыре новых BMW последних моделей, каждая — более ста тысяч долларов. Земля и квартиры по всей Украине. Таким состоянием во время полномасштабной войны обзавелся главный психиатр ВСУ.

Главный психиатр ВСУ Олег Друзь попал в очередной коррупционный скандал. За три года войны он накопил недвижимость, автопарк BMW и миллионы наличными, оформленные на родных и знакомых. Расследование СБУ разоблачило схемы незаконного обогащения, включая многочисленные обыски. Ранее Друзя уже обвиняли в коррупции в 2017 году.

Впечатляет и то, что за размыленным изображением скрывается именно тот врач Олег Друзь, который оскандалился еще в 2017 году заявлением о том, что 93% участников АТО представляют угрозу обществу.

"Друзь Олег Васильевич сегодня на "Комитете по вопросам здравоохранения" заявил (прочитал из собственной презентации), что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества ("скрытый враг"). По его словам, 93% нас проблемные, и нас надо лечить”, — цитировал Друзя военный Мартин Брест.

BMW Х7 2024, BMW Х5 2023; BMW Х7 2022 и еще одно BMW Х3 2022 года – Олег Друзь однозначно фанат немецкого автопрома. А еще он, как стало известно после его задержания, любитель элитной недвижимости, потому что за три года войны приобрел имение в Обуховском районе Киевщины, 2 квартиры в столице и апартаменты на берегу моря — в Одессе, а еще 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области. Все это ловкий психиатр оформил на свою жену, дочь, сыновей и знакомых.

Замглавы Центральной ВЛК также планировал купить трехэтажную виллу с бассейном в Турции за 650 тысяч евро.

Список того, что нашли у врача-чиновника и то, за какое время он смог все это приобрести — не оставляет сомнений в коррупционном происхождении такого имущества. Хотя подчеркну — прокуроры, безусловно, все это должны доказать в суде. Один из домов находится в дачном кооперативе возле Украинки.

Пока Олега Друзя, как подчеркивается, "при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ", задержала СБУ. Он подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, все это тянет на 10 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.