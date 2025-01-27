Baltijas balss logotype

Главный психиатр ВСУ арестован за коррупцию, список его имущества впечатляет 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.01.2025
BB.LV
Господин Друзь до и после визита силовиков.

Господин Друзь до и после визита силовиков.

Ложные диагнозы обогатили нечистого на руку врача.

Миллионы наличными, четыре новых BMW последних моделей, каждая — более ста тысяч долларов. Земля и квартиры по всей Украине. Таким состоянием во время полномасштабной войны обзавелся главный психиатр ВСУ.

Главный психиатр ВСУ Олег Друзь попал в очередной коррупционный скандал. За три года войны он накопил недвижимость, автопарк BMW и миллионы наличными, оформленные на родных и знакомых. Расследование СБУ разоблачило схемы незаконного обогащения, включая многочисленные обыски. Ранее Друзя уже обвиняли в коррупции в 2017 году.

Впечатляет и то, что за размыленным изображением скрывается именно тот врач Олег Друзь, который оскандалился еще в 2017 году заявлением о том, что 93% участников АТО представляют угрозу обществу.

"Друзь Олег Васильевич сегодня на "Комитете по вопросам здравоохранения" заявил (прочитал из собственной презентации), что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества ("скрытый враг"). По его словам, 93% нас проблемные, и нас надо лечить”, — цитировал Друзя военный Мартин Брест.

BMW Х7 2024, BMW Х5 2023; BMW Х7 2022 и еще одно BMW Х3 2022 года – Олег Друзь однозначно фанат немецкого автопрома. А еще он, как стало известно после его задержания, любитель элитной недвижимости, потому что за три года войны приобрел имение в Обуховском районе Киевщины, 2 квартиры в столице и апартаменты на берегу моря — в Одессе, а еще 2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области. Все это ловкий психиатр оформил на свою жену, дочь, сыновей и знакомых.

Замглавы Центральной ВЛК также планировал купить трехэтажную виллу с бассейном в Турции за 650 тысяч евро.

2cd8650f-38fd-4d15-9aa5-7c63d27a4b64.jpg

Список того, что нашли у врача-чиновника и то, за какое время он смог все это приобрести — не оставляет сомнений в коррупционном происхождении такого имущества. Хотя подчеркну — прокуроры, безусловно, все это должны доказать в суде. Один из домов находится в дачном кооперативе возле Украинки.

Пока Олега Друзя, как подчеркивается, "при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ", задержала СБУ. Он подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, все это тянет на 10 лет тюрьмы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы должностного лица.

11
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    27-го января

    Смотрю ббшечка очень оперативна. Новости этой уже наверное, неделя будет как. В хвитерах и телегах уж отгремела. Наверное, на ббшечке пора заводить новостной раздел-"просрочка". Или типа того.

    9
    2

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео