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Генпрокурор предлагает декриминализовать мелкие кражи 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 05.03.2025
BB.LV
Генпрокурор предлагает декриминализовать мелкие кражи

В Латвии нужна дискуссия о пересмотре ответственности за кражи в небольшом размере — с уголовной на административную, считает генпрокурор Юрис Стуканс.

«За более мелкие кражи, такие как кража бутылки или банки кофе или подобное, государство могло бы применять административную ответственность — и предупреждать человека, что если правонарушение будет совершено повторно в течение года, то уже наступит уголовная ответственность», — считает Стуканс.

Такой порядок призвания к ответственности позволил бы сэкономить ресурсы и следствию, и другим учреждениям, однако он не даст избежать окончательного осуждения такого рода действий.

По данным Госполиции, в прошлом году было зарегистрировано 11 024 случая краж, мошенничеств и мелких хищений — на 1 684 преступления больше, чем годом ранее.

Уголовный закон за такие преступления предусматривает сейчас лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор, общественные работы или штраф.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    5-го марта

    А он не хочет дикриминализировать пьяных за рулем. Дебил! Мне не нужны менты на дороге, тем более, что они только в кустах сидят, меня интересует, чтобы меня не обкрадывали, не отбирали имущество всевозможные мелкоуголовные элементы.

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