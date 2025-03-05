На Тинужской трассе в аварию попал грузовик; всё вокруг в капусте

В среду на Тинужской трассе в Огрском крае произошла авария грузовика, в результате чего из машины высыпался груз капусты, сообщает LETA.

Как стало известно агентству LETA в полиции, вызов на место происшествия поступил около 16:00.

Машина все еще в канаве. У полиции нет информации о пострадавших.

На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что грузовик перевернулся на бок, и из него высыпалось большое количество капусты.