На Тинужской трассе в аварию попал грузовик; всё вокруг в капусте

В среду на Тинужской трассе в Огрском крае произошла авария грузовика, в результате чего из машины высыпался груз капусты, сообщает LETA.
Как стало известно агентству LETA в полиции, вызов на место происшествия поступил около 16:00.
Машина все еще в канаве. У полиции нет информации о пострадавших.
На фотографиях, опубликованных в социальных сетях, видно, что грузовик перевернулся на бок, и из него высыпалось большое количество капусты.
🇱🇻 Šodien pirms Tīnūžiem avarēja kravas mašīna, kas bija piekrauta ar kāpostiem.— BreakingLV (@breakinglv) March 5, 2025
📸 Salvis#Tīnūži #Ogre #Latvija pic.twitter.com/vynHVtQPte
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