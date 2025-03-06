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Вез 8 кг героина. Но не довез: гражданин ЛР надолго лишился свободы в Африке 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.03.2025
BB.LV
Наркотики, которые якобы перевозил гражданин ЛР. Источник: newzimbabwe.com

Наркотики, которые якобы перевозил гражданин ЛР. Источник: newzimbabwe.com

В Зимбабве к 15 годам лишения свободы приговорен 27–летний гражданин Латвии Виталий К., сообщает newzimbabwe.com.

Его обвинили и осудили за попытку провоза более 8 кг героина.

По официальной версии, в сентябре 2022 года латвийца задержали в международном аэропорту Роберта Габриэля Мугабе. При сканировании багажа у таможенников возникли подозрения относительно запрещенных веществ, которые мог провозить иностранец.

При дальнейшем досмотре в отделениях багажа были обнаружены четыре упаковки с героином общим весом 8,35 кг.

Помимо 15 лет заключения Кудряшов также оштрафован на 5000 долларов США. В том случае, если он не заплатит штраф, ему грозит еще пять лет тюрьмы.

Несложно подсчитать, что год африканской тюрьмы оценен в 1 тысячу американских долларов.

#наркотики
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Антон Городницкий
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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    6-го марта

    Чего? Так все 8 кг и пёр в чемодане через досмотры? Что за дурь? Я дурака такого не могу представить, который додумался бы до этого.🙄

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