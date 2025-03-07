Тела шестерых погибших подняли из водоемов Латвии за одни сутки

В пятницу из водоемов были извлечены тела пяти погибших людей, таким образом, за последние сутки в водоемах было обнаружено в общей сложности шесть погибших, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Ранее сообщалось, что в четверг в Царникавской волости спасатели нашли в водоеме тело утонувшего.

В пятницу примерно в 12:19 ГПСС получила вызов в Веремскую волость Резекненского края, где, согласно полученной информации, два человека отправились на рыбалку и уже долгое время не отвечали на телефонные звонки.

Приступая к спасательным работам, пожарные обнаружили в 200 метрах от берега трех провалившихся под лед людей. Тела всех погибших переданы сотрудникам Государственной полиции.

Между тем, в пятницу днем поступил вызов в Элкшненскую волость Екабпилсского края, где под лед озера провалился человек. Спасатели вытащили тело погибшего на берег.

Двигаясь по водоему, спасатели заметили в воде еще одного погибшего, тело которого переправили на берег. Пока продолжаются обыски водоема и выяснение обстоятельств на месте происшествия.

В декабре прошлого года из водоемов спасатели извлекли тела двух погибших, а в 2025 году - уже 24 погибших, при этом 11 вызовов были на водоемы, покрытые льдом. Спасти в этом году удалось семерых человек.

ГПСС напоминает, что находиться на льду сейчас чрезвычайно опасно. Несколько дней подряд воздух днем прогревается до десяти градусов и выше, солнце уже частично растопило лед, и лед стал рыхлым.

ГПСС призывает жителей проявлять ответственность, не рисковать своим здоровьем и жизнью, а также не проходить равнодушно мимо, заметив, что дети или молодые люди находятся на льду, - предупреждать их об опасности.