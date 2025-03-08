Baltijas balss logotype

Фигурист Абдурахманов развел МО РФ на 200 000 000 евро и убежал 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
Честные глаза господина Абдурахманова обманули русских генералов.

Честные глаза господина Абдурахманова обманули русских генералов.

Бизнесмены мутили с контрактами для военного ведомства.

Главу Федерации фигурного катания Москвы подозревают в махинациях на контрактах с Минобороны на 20 миллиардов рублей. Антон Абдурахманов заочно арестован.

До работы в ФФКМ Антон Абдурахманов работал управляющим и председателем совета директоров ОАО «Бастройпуть», где получил звание Заслуженного строителя РФ. «Базе» стали известны детали уголовного дела, которое возбуждено на Абдурахманова. По версии следствия, бизнесмен причастен к хищению средств Минобороны. Суть мошеннической схемы состояла в том, что компания заключала госконтракты, вносила подрядчику аванс, равный почти всей сумме договора, а потом выполняла работы, но гораздо дешевле.

Например, цена одного из заключённых контрактов составляла 6 млрд рублей, а работы проводились максимум на 500 млн рублей. По словам источников, следствию известны минимум три сорванных таким образом контракта. Речь идёт об объектах Минобороны: научно-исследовательском институте в Сергиевом Посаде, Генштабе ВС РФ в Москве и объекте для ЦСКА.

Общая сумма нанесённого ущерба превышает 20 миллиардов рублей (200 миллионов евро). Ранее по этому делу были арестованы генеральный директор «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич и его сын (тоже Игорь Тушкевич). При этом первым был задержан Тушкевич-младший, а старший в этот момент находился за границей. Ему было предложено вернуться, и взамен, как утверждают источники, следователи обещали смягчить его сыну меру пресечения. Однако после возвращения Тушкевича-старшего его арестовали, а сына из-под стражи так никто и не отпустил.

Антон Абдурахманов арестован заочно — за неделю до предъявления обвинения он уехал из России.

3
4

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео