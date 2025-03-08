Главу Федерации фигурного катания Москвы подозревают в махинациях на контрактах с Минобороны на 20 миллиардов рублей. Антон Абдурахманов заочно арестован.

До работы в ФФКМ Антон Абдурахманов работал управляющим и председателем совета директоров ОАО «Бастройпуть», где получил звание Заслуженного строителя РФ. «Базе» стали известны детали уголовного дела, которое возбуждено на Абдурахманова. По версии следствия, бизнесмен причастен к хищению средств Минобороны. Суть мошеннической схемы состояла в том, что компания заключала госконтракты, вносила подрядчику аванс, равный почти всей сумме договора, а потом выполняла работы, но гораздо дешевле.

Например, цена одного из заключённых контрактов составляла 6 млрд рублей, а работы проводились максимум на 500 млн рублей. По словам источников, следствию известны минимум три сорванных таким образом контракта. Речь идёт об объектах Минобороны: научно-исследовательском институте в Сергиевом Посаде, Генштабе ВС РФ в Москве и объекте для ЦСКА.

Общая сумма нанесённого ущерба превышает 20 миллиардов рублей (200 миллионов евро). Ранее по этому делу были арестованы генеральный директор «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич и его сын (тоже Игорь Тушкевич). При этом первым был задержан Тушкевич-младший, а старший в этот момент находился за границей. Ему было предложено вернуться, и взамен, как утверждают источники, следователи обещали смягчить его сыну меру пресечения. Однако после возвращения Тушкевича-старшего его арестовали, а сына из-под стражи так никто и не отпустил.

Антон Абдурахманов арестован заочно — за неделю до предъявления обвинения он уехал из России.