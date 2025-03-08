Установлены причины и обстоятельства смерти знаменитого актера Джина Хэкмена (95 лет) и его жены, пианистки Бетси Аракавы (63) в их доме в Санта-Фе (Нью-Мексико, США), передает BBC News.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что Аракава умерла от хантавирусного легочного синдрома (ХЛС) – серьезного респираторного заболевания, вызванного контактом с инфицированными грызунами. В последний раз ее видели соседи 11 февраля, когда она шла на фермерский рынок, в аптеку и зоомагазин, вечером того же дня она вернулась домой. Точная дата ее смерти не установлена.

По версии следствия, Аракава скончалась на несколько дней раньше Хэкмена, который, вероятно, полностью не осознавал происходящее из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера. Данные кардиостимулятора Хэкмена указывают на то, что он умер 18 февраля. Причиной смерти Хэкмана стало сердечно-сосудистое заболевание, в значительной степени обусловленное болезнью Альцгеймера.

Как сообщалось ранее, никаких ранений на телах обнаружено не было. Тело Джина нашли в боковой комнате рядом с кухней, а Бетси – на полу в ванной. Тело Хэкмена лежало так, будто он "внезапно упал", рядом с ним нашли его палку, на которую он опирался при ходьбе.

Рядом с телом Аракавы нашли таблетки: тиреоидин – гормональный препарат щитовидной железы, дилтиазем – блокатор кальциевых каналов, применяемый при болях в груди или для лечения повышенного давления, тайленол – препарат на основе парацетамола.

Также были изъяты медицинские записи, планировщик задач и два телефона.

Мертвая немецкая овчарка лежала примерно в 4 метрах от хозяйки (собака была в клетке). При этом две другие собаки Джина и Бетси бегали по территории приусадебного участка.

Юджин Аллен (Джин) Хэкмен родился 30 января 1930 года. За свою кинокарьеру, которая длилась около 40 лет, он снялся более чем в 90 фильмах, получил две премии "Оскар" ("Французский связной", 1971, и "Непрощенный", 1992), две премии BAFTA и четыре премии "Золотой глобус". Его также номинировали на "Оскар" за роли в фильмах "Бонни и Клайд" (1967), "Я никогда не пел для своего отца" (1970) и "Миссисипи в огне" (1988). Популярность ему также принесли роли в фильмах "Супермен" (1978 и 1980), "Приключение "Посейдона"" (1972), "Пугало" (1973), "Разговор" (1974), "Мост слишком далеко" (1977), "Под огнем" (1983), "Власть" (1986), "Свободные пушки" (1990), "Фирма" (1993), "Быстрый и мертвый" (1995), "Птичья клетка" (1996), "Враг государства" (1998), "В тылу врага" (2001) и др. Дважды был женат. Есть две дочери от первого брака. В браке с Бетси Аракавой состоял с 1991 года. Пара предпочитала уединенную жизнь.