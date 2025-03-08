В результате ДТП в пятницу пострадали восемь человек

В пятницу зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в шести авариях пострадали восемь человек, сообщили в Государственной полиции.

Среди пострадавших было по одному пешеходу и велосипедисту.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 515 протоколов, в том числе 233 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.

За вождение в состоянии алкогольного опьянения в пятницу задержано восемь водителей, в том числе степень опьянения семи из них составляла не менее 1,5 промилле, поэтому они были привлечены к уголовной ответственности.