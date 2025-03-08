Baltijas balss logotype

За сутки из водоемов подняты тела шестерых погибших 1

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.03.2025
BB.LV
За сутки из водоемов подняты тела шестерых погибших
ФОТО: Youtube

В пятницу из водоемов были извлечены тела пяти погибших людей, таким образом, за последние сутки в водоемах было обнаружено в общей сложности шесть погибших, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

Ранее сообщалось, что в четверг в Царникавской волости спасатели нашли в водоеме тело утонувшего.

В пятницу примерно в 12:19 ГПСС получила вызов в Веремскую волость Резекненского края, где, согласно полученной информации, два человека отправились на рыбалку и уже долгое время не отвечали на телефонные звонки.

Приступая к спасательным работам, пожарные обнаружили в 200 метрах от берега трех провалившихся под лед людей. Тела всех погибших переданы сотрудникам Государственной полиции.

Между тем, в пятницу днем поступил вызов в Элкшненскую волость Екабпилсского края, где под лед озера провалился человек. Спасатели вытащили тело погибшего на берег.

Двигаясь по водоему, спасатели заметили в воде еще одного погибшего, тело которого переправили на берег. Пока продолжаются обыски водоема и выяснение обстоятельств на месте происшествия.

В декабре прошлого года из водоемов спасатели извлекли тела двух погибших, а в 2025 году - уже 24 погибших, при этом 11 вызовов были на водоемы, покрытые льдом. Спасти в этом году удалось семерых человек.

ГПСС напоминает, что находиться на льду сейчас чрезвычайно опасно. Несколько дней подряд воздух днем прогревается до десяти градусов и выше, солнце уже частично растопило лед, и лед стал рыхлым.

ГПСС призывает жителей проявлять ответственность, не рисковать своим здоровьем и жизнью, а также не проходить равнодушно мимо, заметив, что дети или молодые люди находятся на льду, - предупреждать их об опасности.

0
0

Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    8-го марта

    Нля...🙄 Вот там меж ушей, что-то коме пустоты было? Чего лезли? Премии дарвина не напасёшься...

    3
    0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео