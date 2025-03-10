Baltijas balss logotype

Перед расстрелом американский арестант принял роскошный ужин 0

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.03.2025
BB.LV
Мистер Сигмон принял смерть с достоинством обреченного.

Мистер Сигмон принял смерть с достоинством обреченного.

За 57 лет в Штатах пуля нашла лишь 3 осужденных.

Власти штата Южная Каролина казнили заключенного Брэда Кейта Сигмона. Впервые за последние 15 лет в США осужденный был казнен через расстрел. О казни сообщил департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина.

"Казнь была произведена расстрельной командой из трех человек в 18:05 по местному времени. Врач зафиксировал смерть в 18:08", – говорится в заявлении.

Вечером накануне Сигмону был подан "прощальный ужин": специально заказанное им блюдо состояло из четырех кусков жареной курицы, зеленой фасоли, картофельного пюре с подливкой, печенья, чизкейка и сладкого чая.

67-летний Брэд Сигмон, который сам выбрал такой способ казни, предпочтя расстрел электрическому стулу или смертельной инъекции. Он был приговорен к смертной казни за то, что в 2001 году бейсбольной битой до смерти забил родителей своей бывшей девушки. После этого он похитил девушку, но ей удалось сбежать.

С 1967 года в США был казнены через расстрел лишь три человека. Все три предыдущих случая были зарегистрированы в штате Юта, последний – в 2010 году.

В камерах смертников на 2023 год находился 2331 человек, в том числе 665 в Калифорнии, 313 во Флориде, 192 в Техасе, 167 в Алабаме и 123 в Пенсильвании. С 1973 по 2015 годы в США из камер смертников выпущены со снятием обвинений 156 человек, в том числе 6 в 2015 году. Некоторые из них провели в камере смертников по несколько десятилетий. Например, в марте 2015 года были сняты все обвинения с Дебры Милки (Аризона), которая провела в камере смертников 22 года.

0
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
ЧП в Рижской немецкой гимназии: обрушился потолок, случился потоп
На пороге 70-летия Лариса Долина лишилась квартиры за миллион евро
Сколько негативных эмоций принесла эта афера. Иконка видео
В Литве погибли трое американских военных, еще одного ищут – генерал армии США
Танк-эвакуатор M88 «Hercules» - такая машина утонула в литовском болоте.
Натовские соколы четыре раза преследовали российские самолеты, пролетавшие мимо Латвии
Самолет российских ВВС Ил-20.
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше
В Таллине ловят сексуального маньяка: жертв уже пять, но может быть и больше 1
Инаугурацию оппозиционной деятельницы не почтила президент Майя Санду. Иконка видео
38-летней главе Гагаузии вменяют тяжелую статью молдавского УК 1
Господин Хурсевич не впервые попал под пресс правоохранителей. Иконка видео
Силовики пришли за бывшим главой «Оборонсервиса»
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек
В воскресенье в ДТП пострадали шесть человек

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Наша Латвия
Над Латвией сгустится туман - синоптики
Миериня призвала сильнее надавить на Россию
Политика
1
Миериня призвала сильнее надавить на Россию 1
Valsts prezidenta kanceleja
Политика
Ринкевич хочет снизить стартовый порог референдума
Еще один переговорщик со стороны Европы задействован в урегулировании.
В мире
La Reppublica: бывший коммунист и премьер Италии выполняет секретную миссию Зеленского
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В мире
В ЕС назвали главного соперника Зеленского
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?
В мире
В США раскрыли суть новой политики Трампа в отношении России. Что изменилось?

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео