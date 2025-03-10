Власти штата Южная Каролина казнили заключенного Брэда Кейта Сигмона. Впервые за последние 15 лет в США осужденный был казнен через расстрел. О казни сообщил департамент исправительных учреждений штата Южная Каролина.

"Казнь была произведена расстрельной командой из трех человек в 18:05 по местному времени. Врач зафиксировал смерть в 18:08", – говорится в заявлении.

Вечером накануне Сигмону был подан "прощальный ужин": специально заказанное им блюдо состояло из четырех кусков жареной курицы, зеленой фасоли, картофельного пюре с подливкой, печенья, чизкейка и сладкого чая.

67-летний Брэд Сигмон, который сам выбрал такой способ казни, предпочтя расстрел электрическому стулу или смертельной инъекции. Он был приговорен к смертной казни за то, что в 2001 году бейсбольной битой до смерти забил родителей своей бывшей девушки. После этого он похитил девушку, но ей удалось сбежать.

С 1967 года в США был казнены через расстрел лишь три человека. Все три предыдущих случая были зарегистрированы в штате Юта, последний – в 2010 году.

В камерах смертников на 2023 год находился 2331 человек, в том числе 665 в Калифорнии, 313 во Флориде, 192 в Техасе, 167 в Алабаме и 123 в Пенсильвании. С 1973 по 2015 годы в США из камер смертников выпущены со снятием обвинений 156 человек, в том числе 6 в 2015 году. Некоторые из них провели в камере смертников по несколько десятилетий. Например, в марте 2015 года были сняты все обвинения с Дебры Милки (Аризона), которая провела в камере смертников 22 года.