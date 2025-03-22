В минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов остановили на латвийских дорогах восемь водителей автомобилей и мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, и у пятерых из них концентрация алкоголя превышала полтора промилле, сообщили в Государственной полиции.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено три административных и пять уголовных дел, а одно уголовное дело начато за вождение под воздействием наркотиков.

Оформлен 551 административный протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 200 - за превышение скорости и 14 - за агрессивное вождение.