За сутки в Латвии задержаны пять пьяных водителей 1 889

ЧП и криминал
Дата публикации: 22.03.2025
BB.LV
Изображение к статье: За сутки в Латвии задержаны пять пьяных водителей
ФОТО: Unsplash

В минувшие сутки сотрудники правоохранительных органов остановили на латвийских дорогах восемь водителей автомобилей и мотоциклов в состоянии алкогольного опьянения, и у пятерых из них концентрация алкоголя превышала полтора промилле, сообщили в Государственной полиции.

За вождение в нетрезвом состоянии возбуждено три административных и пять уголовных дел, а одно уголовное дело начато за вождение под воздействием наркотиков.

Оформлен 551 административный протокол о нарушениях правил дорожного движения, в том числе 200 - за превышение скорости и 14 - за агрессивное вождение.

