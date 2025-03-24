За сутки пограничники отвадили от Латвии восемь мигрантов 1 817

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.03.2025
LETA
За сутки пограничники отвадили от Латвии восемь мигрантов
ФОТО: LETA

В воскресенье латвийско-белорусскую границу незаконно пытались пересечь восемь человек, сообщили в Государственной пограничной охране.

В этом году пресечено 297 попыток незаконного пересечения государственной границы. По гуманитарным соображениям в Латвии приняты семь человек.

Как сообщалось, с 19 марта пограничные пункты Латвии с Россией и Беларусью Патерниеки, Гребнево и Терехово разрешается пересекать только на автомобилях. Правительство приняло такое решение после того, как об этом попросила Государственная погранохрана.

В Министерстве внутренних дел пояснили, что частичное закрытие пограничных пунктов необходимо из-за текущей геополитической ситуации в связи с проводимыми Россией военными действиями в Украине.

Также сообщалось, что в прошлом году было предотвращено 5388 попыток нелегального пересечения государственной границы, а 26 лицу позволено остаться на территории Латвии по гуманитарным причинам.

В декабре прошлого года правительство решило продлить до 30 июня этого года режим усиленной охраны на границе с Беларусью.

Усиленный режим действует в Лудзе и Лудзенском крае, Краславе и волостях края, в Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

