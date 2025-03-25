Президент Латвии Эдгар Ринкевич ждет объяснений, почему в Латвии была пропущена крупная партия героина, о которой была информация у правоохранительных органов.

В интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" Ринкевич сказал, что об этом случае возникает много вопросов. По его словам, плохо, что учреждение, прямой обязанностью которого является борьба с подобными преступлениями, не может хотя бы публично объяснить свои действия. "Может быть, здесь был какой-то тонкий расчет и операции, и тогда следствие это покажет. Но то, как это было представлено, мягко говоря, выглядит не очень хорошо", - сказал Ринкевич.

Он узнал о случившемся из СМИ и не исключил, что таким же образом могли быть проинформированы и другие высокопоставленные чиновники. "Это также вызывает вопросы о том, не хотел ли кто-то скрыть эту информацию", - сказал он, добавив, что спросит об этом ответственных министров.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) начало расследование, чтобы выяснить, почему автомобиль с 450 килограммами героина мог пересечь Латвию, если таможня знала об этом, сообщило Латвийское телевидение.

De Facto сообщает, что в начале февраля в Германии была перехвачена рекордная 450-килограммовая партия героина, прибывшая на пароме из Лиепаи.

О предполагаемой партии сообщили голландские и бельгийские власти, информацию о ней получило и латвийское таможенное управление, но перехватить партию удалось только в Германии.

В настоящее время начато ведомственное расследование реакции Службы государственных доходов (СГД), также дело привлекло внимание БПБК, которое переняло следственные и оперативные функции управления внутренней безопасности СГД.